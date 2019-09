Presentación formal

La Alcaldesa Electa hará la presentación formal de su equipo de trabajo en un evento a realizarse hoy en un salón social.

Si bien Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer a su equipo hace algunas semanas, hoy lo realizará presencial.

Hay que recordar que entre el equipo destaca el ex rector de la UABC, Javier Garavito Elías, quien será el coordinador de direcciones.

También está quien fuera subprocuradora de Justicia del Estado en Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, quien se hará cargo de la dirección de Seguridad Pública de Mexicali.

Quien también fuera funcionario estatal, específicamente en la Secretaría de Protección al Ambiente, Efraín Nieblas Ortiz, estará en la dirección de Protección al Ambiente, tema que domina a la perfección.

En la Secretaría del Ayuntamiento estará Netzahualcóyotl Jauregui Santillán y como tesorero estará Víctor Daniel amador Barragán.

En el área de comunicación social estará Helga Casanova, quien desempeñó dicha función en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, previo a ser consejera electoral.

Por lo pronto, hoy quedará presentado el total del equipo de primer nivel que guiará la ciudad en los próximos dos años.





Alistan albergues

Los lugares para instalar los albergues de migrantes prácticamente ya están definidos tanto en Mexicali como Tijuana, así lo afirmó el delegado único federal, Alejandro Ruiz Uribe.

Comentó que ya se encuentran trabajando en los detalles ya que son varias las características que deben de cumplir en base a lo acordado con el gobierno de los Estados Unidos.

Ruiz Uribe señaló que no se darán a conocer los lugares específicos de dichos albergues, pero al menos el de Mexicali se encuentra en la zona urbana; hay que recordar que tanto en el Valle de Mexicali como en la zona Poniente de la Ciudad donde se señaló pudiera estar el albergue, los residentes se inconformaron.

Incluso en la zona Poniente se realizó una recolección de firmas y se manifestaron en contra de la instalación residentes de distintas colonias y fraccionamientos de la zona.

Seguramente en el transcurso de las semanas se conocerá a ubicación exacta del lugar, lo que es un hecho es que se tiene que instalar ya que hay un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que México debe atender.

Lo que habrá que revisar son las condiciones en que estarán las personas y las medidas de seguridad que se impongan, ya que es una de las principales preocupaciones de los residentes que se han manifestado en contra.



Se queda en la PGJE

El vocero de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, José Manuel Yepiz Ruiz, afirmó que se quedará en su cargo de coordinador de comunicación de dicha dependencia

Afirmó que no ha recibido ninguna propuesta específica de trabajo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Reconoce que conoce bien a la próxima titular de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, toda vez que le toco trabajar con ella cuando fungió como Subprocuradora de Mexicali, pero no hay tal ofrecimiento de trabajo.