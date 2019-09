Cachan a Alcaldesa

Una grilla de viejos rencores y enconos políticos de la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González con la ex diputada federal, Nancy Sánchez quiso meter en medio de la polémica al superdelegado Alejandro Ruiz Uribe, que con “colmillo” político, no mordió el anzuelo ante un señuelo que le aventó doña Nery.

Resulta que, según dicen, cacharon a la Alcaldesa tecatense filtrando información de la supuesta salida de Alejandro Ruiz Uribe de su encargo y que su lugar lo ocuparía Nancy Sánchez, esto con toda la intención de contraponer al Superdelegado con ella y que este se subiera al ring.

En el periodismo es importante de dónde viene la fuente y Nereida quizá debió ser más experimentada en estos embrollos. Dicen que Ruiz Uribe lo tomó por el lado amable, a sabiendas de que no puede perder el tiempo en “estos borreguillos”, pero que sí les dijo a unos amigos: “¿Cómo que me voy?… Pues más respeto para el pasaje”.

De hecho, Nancy Sánchez, a quien desde el inicio de la transición se le vio muy activa, después desapareció por varios meses y ya ahora de nuevo se le ve en algunas reuniones públicas, lo que al parecer no le gustó a Nereida.

Pero ha trascendido incluso que el propio Alejandro Ruiz Uribe es quien ayudará a Nancy Sánchez a rescatarla de ese limbo político en que se encuentra.

Entonces, eso quiere decir que pelea de Ruiz Uribe con Nancy no hay, pero también hay que decirlo, amigos, amigos tampoco son, pero en fin, en política “nadie sabe cómo masca la iguana”.



Panistas

Los que parece que no se quieren ir todavía de las filas del PAN son los ex diputados Iraís Vázquez y José Félix Arango, que en agosto pasado fueron formalmente expulsados de las filas del partido.

Parece que a los ex legisladores quizá no les gustó mucho la decisión de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN, por lo que ambos presentaron impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), quien finalmente decidió declarar improcedentes los recursos.

Y es que para el magistrado Leobardo Loaiza no se han agotado las instancias dentro del partido para resolver la demanda de los ex diputados, por lo que el tema se remitió otra vez a la Comisión.

Por cierto, que en esta sesión el Tribunal también tenía planteado revisar la impugnación de representantes de Coparmex Mexicali contra la Consulta popular que quiere hacer el Congreso del Estado, pero finalmente se definió retirarlo del orden del día.



Se quedan cortos

Parece que la meta de 500 nuevos policías municipales planteada por la actual gestión de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sí se cumplirá pero en la siguiente administración.

Con menos de una semana para que finalice la administración encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se logró la contratación de solo 472 nuevos agentes de la Policía Municipal.

Dicha cifra es menor a la que originalmente se planteó, 500 elementos, al iniciar el periodo.

Sin embargo, la próxima administración verá cómo se llega a dicha cantidad porque ya hay aspirantes que se podrán graduar en enero.