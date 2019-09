Boda del año



En conocido salón social del Centro Cívico se dieron cita anoche diversas personalidades de la política, para acompañar en su unión matrimonial por la vía civil a la futura alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al ex diputado panista Carlos Torres Torres.

Las felicitaciones al nuevo matrimonio llegaron desde todos los puntos de Mexicali y de Baja California en general.

Entre los invitados estuvieron los diputados Eva Rodríguez, Luis Moreno, María Luisa Villalobos Ávila, la futura directora de Seguridad Pública Municipal, María Elena Andrade Ramírez y su esposo, así como Alfonso Rafael Leyva y Juan Meléndrez.

Por ahí estuvo también Norma Bustamante, próxima titular del área de Cultura del Ayuntamiento de Mexicali.





Urgencia electoral

Será este lunes cuando el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), que preside la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, analice las impugnaciones de última hora sobre la asignación de regidores de representación proporcional en Mexicali, Ensenada y Tijuana.

En el caso de Mexicali, fue la aún regidora panista Edwviges Pío Rodríguez la que presentó el recurso alegando la equidad de género, puesto que de los tres regidores de representación proporcional que obtuvo en PAN para el 23 Ayuntamiento, dos son hombres y una mujer.

Pío Rodríguez argumenta que la regiduría de representación proporcional debe quitarse a su compañero panista Juan Diego Echevarría para dársela a ella en charola de plata.

Además en sus argumentos deja abierta la opción de que, en caso de no mover a Echevarría, se debe quitar la regiduría de representación proporcional a alguno de los otros partidos que lograron meter un edil, como el Partido de Baja California, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional o Partido de la Revolución Democrática.

Ante esta movida de tapete de Pío Rodríguez, quienes interpusieron ante el Tepje como terceros afectados, son el panista Echevarría y el perredista Fernando Rosales Figueroa.

Seguramente el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes tendrá mucho trabajo este fin de semana para presentar el proyecto de resolución de la impugnación de Pío Rodríguez, mientras que el caso de Ensenada será analizado por el magistrado Jaime Vargas Flores y el de Tijuana por la magistrada Jiménez Castillo.

Es seguro que cualquiera que sea la resolución, quienes se sientan agraviados se irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, donde también tendrán que meter el acelerador para que esto quede resuelto antes del 30 de septiembre.



Viajero

El que ya se encontraba con las maletas listas, pero recibió un revés de última hora, es el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Gilberto González Solís.

Quien apenas fue nombrado hace tres meses en ese cargo por el Consejo de la Judicatura del Estado, ya estaba más que apuntado para echarse un viajecito para una convención de director de Centros de Justicia, en el mes de octubre.

El planteamiento lo había realizado la semana pasada al Consejo de la Judicatura, que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, pero en la sesión los consejeros aprobaron el viaje, pero sin viáticos.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que en la sesión de esta semana pretendió meter un gol tipo Lionel Messi, para buscar de nuevo la aprobación del dinero para ese viaje.

Sólo que el consejero Francisco Javier Mercado Flores fue el primero en volver a rechazar la autorización de viáticos, lo que fue secundado por la consejera Columba Imelda Amador Guillén.

Ortiz Morales también apoyó la postura de Mercado y Amador Guillén, así que al consejero César Holguín Angulo, "ahijado político" de González Solís, no le quedó otra que apoyar la negativa de viáticos.