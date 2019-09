Arrasa Mora

Después de varias sesiones en la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, finalmente "bajaron" la lista de los aspirantes al pleno y durante la sesión de ayer, los legisladores se inclinaron hacia Miguel Ángel Mora Marrufo para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acéfala desde hace meses.

Mora Marrufo se encontraba hasta ayer como encargado de despacho del organismo encargado de la salvaguarda de los derechos humanos en la entidad.

Entre los aspirantes al cargo encontraban, aparte de Mora Marrufo, Jesús Alberto Pereida Ruiz, María Isabel Herrera Covarrubias, Juan Valdez Moreno, Paulina Guadalupe Jiménez Ochoa, Roxana Rosas Fregoso y Rosa María Solís Rodríguez.

Tal como se comentó ayer en este espacio, Mora Marrufo era uno de los que tenían más probabilidades de quedarse con la titularidad de la CEDH, lo que fue confirmado por los 24 votos concedidos a su favor de un total de 25 legisladores.

El nuevo comisionado tiene un hueso duro que roer en esa materia, porque son cientos de quejas las recibidas cada año en el organismo, pero escasas las recomendaciones que emiten cada año.



La lista

Donde los legisladores no se han podido poner de acuerdo y se está dando un jaloneo más fuerte, es en la designación de tres magistrados supernumerarios para el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Los aspirantes que se inscribieron al concurso son Karla PatriciaAmaya Coronado, Juan Manuel Barrera Bañuelos, José Manuel Castro Valenzuela, Carlos Alberto Ferré Espinoza, María de Lourdes Molina Morales, María Dolores Moreno Romero, Salvador Montoya Gómez, Cenaida Tafolla González y Humberto Tamayo Camacho.

Sólo que los legisladores que analizan a quién designar no se han puesto de acuerdo, seguramente por intereses muy particulares.

En las indiscretas paredes del edificio del Legislativo se escucha que quienes ya tienen "amarrada" la magistratura supernumeraria son los jueces civiles Ferré Espinoza (Segundo Civil en Tijuana) y Castro Valenzuela (Primero Civil de Tecate).

Pero donde no se ponen de acuerdo es en la tercera designación, puesto que el diputado morenista Juan Manuel Molina apoya a la Juez Primero de lo Familiar en Mexicali, Karla Amaya Coronado, mientras que Catalino Zavala Márquez quiere que sea María de Lourdes Molina Morales, Juez Décimo Civil de Tecate, puesto que es jefa de la hija de Zavala.

Por el momento parece que la lista será regresada al Consejo de la Judicatura.



Peligro en escuela

En la primaria Fuente del Conocimiento, ubicada en la avenida Galisteo 711, hay preocupación por parte de los padres de familia, puesto que recientemente se detectó un posible caso de rickettsia.

La situación al parecer no ha trascendido públicamente, puesto que las autoridades de salud, a cargo del Secretario de Salud, Caleb Cienfuegos Rascón, y del titular de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, lo tienen muy calladito.

Al alumno presuntamente infectado por la rickettsia, las autoridades escolares lo enviaron a consulta a la clínica Arce Quiñónez, ubicada en la colonia González Ortega, algo que a sus padres no se les facilita por el traslado.

Otro dato que debe poner en alerta tanto a las autoridades de salud como al Ayuntamiento de Mexicali, para ver si actúan el área de Obras Públicas y el Centro de Control Animal, es que al lado del plantel hay un lote baldío convertido en foco de infección, donde precisamente hay perros callejeros que pueden ser portadores de garrapatas, siendo ésta el vector de la rickettsia.

Se debe recordar que los contagios por esa enfermedad empezaron en Mexicali hace diez años en la zona de Los Santorales, donde causó una decenas de muertes.

Desde entonces se empezó a propagar la enfermedad para finalmente quedarse en la capital del Estado, donde en ese lapso ha causado decenas de contagios y algunas muertes.