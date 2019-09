Les llueve sobre mojado

A quienes parece que no les está yendo tan bien es al PAN Estatal, quienes esta semana no pagaron a tiempo el recibo de agua y la CESPM tuvo que cortar el flujo para las oficinas estatales ubicadas en el Centro Cívico en Mexicali.

El dirigente del partido, José Luis Ovando Patrón, tuvo que admitir que “por descuido” se dejó de pagar dos meses el recibo del agua, por lo que a la Comisión no le quedó de otra más que cortar el flujo directamente, sin reductores de por medio.

Por cierto, que este viernes 13 la suerte no le sonrió a Ovando Patrón, y es que fue ratificada la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el panista por parte de Amador Rodríguez Lozano, quien se perfila como próximo Secretario General en el Gobierno del Estado.

Y es que el pasado 29 de agosto se denunció al político por una sospecha de triangulación de recursos por medio de la asociación civil “Centro de Estudios y Análisis Humanistas”, además de una denuncia ante el INE por el mismo tema, acusaciones que Ovando Patrón ha asegurado en repetidas ocasiones son infundadas.



Suenan para quedarse

En los pasillos de las Oficinas de Gobierno del Estado en Ensenada, se comenta que el único funcionario que al parecer conservará su cargo en la próxima administración es Jesús Del Palacio Lafontaine, ex presidente Municipal de Ensenada y que durante varios años ha sido el subdelegado de Desarrollo Económico.

Según fuentes allegadas al Gobernador Electo, Jaime Bonilla, luego de realizar una minuciosa revisión en cada dependencia, se determinó que él ha sido el funcionario con mejores números en cuanto a crecimiento y desarrollo de las empresas locales, además de haber logrado importantes contactos en otras partes del mundo para atraer inversión a Ensenada.

También se rumora que Carlos Loyola Peterson podría permanecer en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), pero en su caso porque nadie se quiere aventar tremendo paquete con el déficit financiero que atraviesa actualmente en gran medida por la operación de la planta desoladora y el rechazo al aumento de la tarifa.



Nuevo sindicato

Victoria Bentley Duarte vuelve al escenario público y político, pero ahora con un flamante sindicato para burócratas, que sin duda busca seducir a los trabajadores de gobierno, aprovechando las reformas laborales recién horneadas, que dieron flexibilidad a la formación de éstos, pero eso sí, dando y dando, ya que por ley deben de ser más transparentes en el uso de los recursos.

La ex líder sindical, y ex diputada panista, y que hoy por hoy se proclama morenista, dijo que se trata de un sindicato competitivo, a la vanguardia, que contempla las reformas laborales aprobadas de este año, con transparencia en torno al recurso que entra por el Gobierno del Estado, en pro de la capacitación y el profesionalismo.

La reforma permite la creación de un sindicato desde la afiliación de 50 personas, Bentley asegura que ya tiene inscritos a más de 380, y proyecta que harán el registro con más de 500 trabajadores, este cambio de afiliación dice que se debe a que ella sí tienen carácter; y se lo dijo a Juan, para que entienda Lázaro.