Cambio de actitud

La que dicen ha estado con doble discurso es la diputada del PAN, Eva María Vázquez. Y es que comentan que en la instalación de la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos dio un discurso defendiendo a los migrantes.

Peeero, por otro lado, comentan que apoyó la manifestación y recolección de firmas que se realizó en contra de la instalación de un albergue para migrantes en la ciudad de Mexicali.

Hay quienes dicen ella patrocinó volantes y alentó a algunos grupos a que se sumaran al rechazo de este albergue que serviría para dar refugio a familias migrantes en calidad de asilo.

Dicen que Eva María utilizó recursos públicos para congregar a gente afín a Acción Nacional y sacar a las calles, diciendo que los migrantes son un peligro para la ciudad de Mexicali y que si el Gobierno Federal quiere instalar el albergue que lo hagan en la Laguna Salada.

Así que sorprende a algunos esta doble postura en un tema tan sensible actualmente en el país como es el fenómeno migratorio.



Último grito

Los Cadetes de Linares y Julio Preciado cerrarán lo que será el último grito de Independencia que dará Francisco Vega de Lamadrid como gobernador de Baja California en la Capital del Estado.

Al igual que en el año pasado, no se tendrán fuegos pirotécnicos, los cuales serán sustituidos por un espectáculo láser en la plaza de los Tres Poderes en Centro Cívico, esto como medida para disminuir los índices de contaminación.

Por cierto, al ser un evento familiar, no habrá venta de bebidas embriagantes, buscando que el ambiente no se torne problemático.



En espera

De los que ya no se ha sabido nada es de los cinco ex-diputados todavía priistas de Baja California; Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Benjamín Gómez Macías, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos, que tienen todavía un proceso de expulsión abierto en el PRI.

Y es que debido al proceso electoral interno que vivió el PRI Nacional, que no estuvo falto de acusaciones de fraude, el tema de los cinco diputados que llevan un proceso de expulsión se quedó estancado, a pesar de que la dirigencia nacional ya anunció que se busca sacarlos del partido

Recordemos que hace semanas ya los panistas culminaron su proceso de expulsión de siete ex-diputados por aprobar la ampliación de mandato, así como a la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón y a su síndico Miguel Vila Ruiz.



En Centro Histórico

La alcaldesa Electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda ya anunció que la toma de protesta se realizará el próximo 30 de septiembre en el Centro Histórico de Mexicali.

El evento se realizará a las 19:00 horas en la explanada de Catedral, el que se realice en dicho lugar suena interesante, debido a que uno de sus proyectos fuertes es precisamente el mejorar la zona centro de la Ciudad.

La invitación fue presentada a través de sus redes sociales, lo que llamó la atención es que ya estaban todos los regidores que deberán formar parte de la XXIII administración, solo que será hasta hoy cuando el Instituto Estatal Electoral valide dichos nombramientos, aunque parece que el equipo de Marina del Pilar está segura de como quedarán.