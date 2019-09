La cartas 'fuertes' del PAN

Los panistas de Baja California eligieron ayer domingo en la Ciudad de Tecate, a quienes serán sus cuatro propuestas para integrarse al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), proceso que se llevó en varios estados del País.

Los cuatro elegidos por los panistas del estado fueron Raúl López Moreno, Arnulfo Guerrero León, Sergio Ramos Navarro y Jesús Antonio López Merino.

Si usted lo recuerda, Raúl López Moreno fue candidato a Alcalde de Mexicali, en una contienda que perdió con Francisco Pérez Tejada Padilla, además, se desempeñó como director de Issstecali, diputado local y también ha sido subsecretario de Enlace Legislativo.

Por su parte, José Antonio López Merino, fue hasta hace unos meses Secretario del Ayuntamiento de Mexicali en la actual Administración de Gustavo Sánchez Vásquez, cargo que dejó para participar en el proceso interno del PAN en la búsqueda de una candidatura para la diputación local, la cual perdió ante, nada más y nada menos que Loreto Quintero Quintero.

Por su parte Arnulfo Guerrero León, actualmente es regidor del Ayuntamiento de Tijuana, y fue subsecretario de Desarrollo Social en Zona Costa, cuando el titular era Ricardo Magaña Mosqueda.

Y por último Sergio Ramos Navarro, quien se ha desempeñado en varios puestos al interior del Partido, principalmente en Ensenada, de donde es originario, por cierto, el presidente estatal del Partido, lo confundió con Sergio Ramos Hernández, quien es futbolista español del Real Madrid.

En la boleta se encontraba también como propuesta la figura de José Luis Ovando Patrón, actual dirigente del partido en el estado, sin embargo, no obtuvo los votos suficientes; no es un secreto que un fuerte grupo de panistas señalan una falta de liderazgo por parte de Ovando Patrón, combinado con otros factores, llevó al PAN a uno de sus peores resultados desde 1989, año en el que se consiguió la gubernatura de Baja California con Ernesto Ruffo Appel.



Nuevo líder del PRI en BC

A algún bajacaliforniano ¿le suena el nombre de Erubiel Lorenzo Alonso? Quizá a nadie, pero resulta que desde hace más de una semana es el nuevo Delegado del CEN del PRI en la entidad. Hace más o menos una semana vino a rendir protesta y se fue, los pocos rojos presentes en el acto nunca más lo volvieron a ver ni tener noticias de él, aseguran desde el interior del partido que casi nadie tiene su teléfono y a los pocos que le llaman no les contesta.

Los priistas preocupados por saber quién es, han encontrado que Erubiel Alonso ha sido un personaje con muchos claroscuros en su natal Quintana Roo. Una de las manchas en su expediente es que en 2010, el priista pidió fiadas unas llantas para su carro a un negocio bien establecido, las cuales se negó pagar durante años.

El pleito llegó a tal grado, aseguran, que se presentó la denuncia bajo el número de averiguación previa 436/2010 y el monto del agravio luego de intereses, reparación de daño y todos los demás agravantes era de 227 mil pesos, la demanda prosperó pero Erubiel ya estaba radicando en Tabasco donde buscaba ser dirigente del PRI en aquella entidad, por lo que las Instituciones de Justicia en ambos estados tuvieron que coordinarse para que el priista resarciera el daño y ejecutar la orden de presentación.

En fin, ante la falta de discurso y presentación oficial por parte de Erubiel Lorenzo Alonso, los priistas de Baja California han circulado este hecho del pasado de su nuevo delegado, convirtiéndolo en su carta de presentación ante sus partidarios bajacalifornianos.