Regidores



Parece que por fin el Tribunal de Justicia Electoral ha terminado con la ola de impugnaciones en la elección a presidentes municipales y para el próximo lunes el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) se plantea revisar un primer proyecto de dictamen para elegir a los regidores de los cinco municipios de Baja California.

Los seguros para Mexicali son los integrantes de la planilla de la alcaldesa electa Marina del Pilar; Eneyda Espinoza Álvarez, José Ramón López Hernández, Janeth Tapia Barrera, Ricardo Hernández Morelos, Cleotilde Molina López, Sergio Tamai García, María de la Luz Pérez Rosas y José Manuel Martínez Salomón, y al el primer regidor de cada partido fuera de la coalición, dado que todos tuvieron más del 3% de la votación.

De esta forma entraría por el PRI Adriana López Quintero, por el PRD Fernando Rosales Figueroa, por el PBC, Luz Elena Fonseca Rentería, por MC Arnoldo Douglas Álvarez y Héctor Ibarra Calvo, aunque en este último caso existe la posibilidad que entre también el segundo y quizás hasta el tercero de la lista, dependiendo de lo que definan los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Ya falta menos de un mes para el cierre de la administración municipal, por lo que queda relativamente poco tiempo para que se den las impugnaciones que seguramente se darán luego de que el IEE de a conocer la lista de regidores, así que podemos esperar más trabajo para el Tribunal en próximas semanas.



Los platos sucios…

… se lavan en casa.

A mediados de esta semana que termina, varios se sorprendieron al mirar una transmisión en vivo en la cual se observaba a la regidora electa de Tijuana Edelmira Chamery Méndez quien aprovechó una reunión que tuvieron con su Alcalde electo, Arturo González y el gobernador electo Jaime Bonilla para irse a la yugular de Carlos Murguía, actual encargado de la transición y propuesto como próximo secretario de gobierno, ahí luego de asegurar que Murguía era grosero y otros calificativos.

Chamery Méndez aprovechó para deslizar su carta y pedir a Bonilla que considerara entre otras figuras a Armando Lares, quien fue invitado como director de asuntos de Cabildo del próximo gobierno, dentro de la terna para Secretario de gobierno de Tijuana, Bonilla le recordó que esto era decisión del Alcalde y no de él.

Al interior del equipo del próximo Alcalde de Tijuana se comentó que la lectura era muy clara, dicen que la intentona de Chamery Méndez para tumbar a Carlos Murguía y colar a Lares Valenzuela no fue una intentona del novel elemento, sino una estratagema orquestada desde el mismísimo infierno (hoy asentado en la Ciudad de México, más específico en la Cámara de Diputados) y es que para nadie al interior del equipo del siguiente gobierno es ajeno el encontronazo que trae el equipo del averno en contra del grupo que ha conformado Carlos Murguía, por lo que muchos comentan que mientras Murguía esté ahí seguirán las intentonas de tumbarlo, la intención -dicen- es quedarse con el puesto de mayor jerarquía en el gabinete (después del Alcalde).

La mayoría recuerda que Lares fue parte del equipo de la diputada Patricia Ríos en la pasada legislatura quien abiertamente declaró que ella pertenecía al equipo de Fernando Castro Trenti y así es como se observó que en las posiciones de su equipo integró a personas identificadas con el político, incluidos Lares.