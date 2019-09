Fuerte crítica

Quienes ya no ven lo duro sino lo tupido son los trabajadores del Teatro del Estado, a cargo del Instituto de Cultura de Baja California, ya que los aires acondicionados de dicho recinto ya no funcionan de manera correcta, por lo que los últimos eventos realizados literalmente han sido en un baño sauna.

La molestia llegó a tal grado que el actor y comediante, Jorge Ortiz de Pinedo mandó un fuerte mensaje a las autoridades estatales para arreglar los aparatos de aire acondicionado ya que no se puede trabajar así.

En el mensaje el actor señaló que Mexicali tiene un teatro del Estado muy bonito, pero que no se merece el público asistente pasar los calores que están pasando, además que el lugar es de los mexicalenses y se paga con el dinero que ellos aportan.

Hizo un llamado al próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez a resolver la problemática para que los mexicalenses tengan un lugar donde disfrutar el teatro.

Por cierto, habrá que preguntarle al gobernador actual, Francisco Vega de Lamadrid que sucede con dicho lugar ya que literalmente viene de la época alta de uso al ser utilizado por cientos de escuelas para sus eventos de graduación, donde cobran su uso, por lo que entraron varias decenas de miles de pesos.

Para esta semana hay más eventos y según comentan, los teléfonos del teatro del Estado han estado sonando para saber si ya sirve el aire acondicionado, para animar a ir a las obras de teatro.

Inhabilitado

Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali inhabilitó a quien fuera director de Protección al Ambiente en la XXI administración, Gustavo Magallanes Cortés, por tres meses para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público, según consta en el procedimiento administrativo de responsabilidad DC/RES/205/2017.

La resolución se dio el pasado 22 de julio de 2019, la cual está firmada por Mayra Verónica Guevara Ayala, abogada adscrita a la dirección de responsabilidades administrativas.

Lo que resulta interesante es que Gustavo Magallanes Cortés sigue laborando en el gobierno estatal como director de atención a migrantes, y al ser cuestionado de la inhabilitación, lo único que dijo fue que desconoce el tema y lo verá.

En teoría, Gustavo Magallanes ya no debería regresar a trabajar a la actual administración estatal que finaliza el 31 de octubre, a no ser que haya interpuesto algún recurso que mantenga parada la aplicación de la sanción.

Inicia el pago

El pago a los maestros interinos dio inicio ayer como estaba estipulado, pero en primera instancia todo indica que fue solo a los maestros de Mexicali, donde según comenta la líder sindical, María Luisa Gutiérrez Santoyo el problema era mayor.

Se espera que para la próxima semana prosigan los pagos para los demás maestros con problemas de pago en el Estado y posteriormente hacer un balance de que es lo que falta para finiquitar los adeudos.

El tema de los interinos es solo una parte del iceberg, ya que todavía falta el finiquitar las prejubilaciones, es decir personal que médicamente ya fue impedido para trabajar pero que debido a que no hay dinero no se le ha entregado su jubilación, y no se diga de la jubilación de los maestros que ya cumplieron sus años de trabajo, pero no pueden dejar de laborar porque no hay recurso para su pensión.

Veremos que ocurre en próximos meses y si con la llegada del nuevo gobierno estatal se le da una solución definitiva.