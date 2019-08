Magisterio



Los maestros de la sección 37, donde firma como dirigente María Luisa Gutiérrez Santoyo, ya advirtieron que el paro será indefinido, hasta que el Gobierno de Francisco "Kiko" Vega cumpla con el pago a los profesores interinos.

Esta advertencia llega a tres días del inicio formal de clases programado, de acuerdo al calendario escolar oficial, para el lunes 26 de agosto, aunque en Mexicali y por cuestiones climáticas, se ha pospuesto para el lunes 2 de septiembre.

Y aunque apenas ayer el gobierno estatal hizo el pago del bono de verano a maestros estatales, bono a intendentes, personal de apoyo y directivos, y el bono de verano, esto no hizo cambiar de opinión al magisterio para suspender el paro laboral.

De hecho, los profesores mantienen su postura en torno a no empezar el ciclo escolar si no se cumple con el pago a los interinos y, a como están las finanzas estatales, se ve difícil que "Kiko" Vega pueda conseguir dinero para dar cumplimiento a esa demanda.





Olvidan a cucapás



Quienes estuvieron en el Congreso del Estado son integrantes de la comunidad Cucapá, quienes plantearon una serie de situaciones que atraviesan.

Una de ellas es la necesidad del transporte escolar, puesto que actualmente el autobús para transportar a los niños es el de la Secundaria General número siete, ubicada en el ejido Durango, sólo que cada padre de familia realiza un pago de 150 pesos semanales.

A como está la situación económica y la comunidad no ha podido realizar su actividad de pesca, requieren del apoyo para no tener que desembolsar esa cantidad para mandar a sus hijos a la escuela.

Los integrantes de la comunidad Cucapá fueron atendidos por el presidente de la Mesa Directiva, Catalino Zavala Márquez y la comisión de Educación.

Otro tema interesante planteado por los visitantes es que los libros de texto gratuito han olvidado a la etnia Cucapá, puesto que anteriormente sólo se mencionaba como parte de una de las comunidades existentes en el país, y en el libro del ciclo escolar pasado ya no apareció en el libro de Tercer Año de Historia ni en el de Geografía de Primero de Secundaria.

La comunidad Cucapá está interesada en saber si en los libros de texto gratuitos del nuevo ciclo escolar vuelven a mencionarlos, puesto que es la única etnia que existe en el municipio de Mexicali.

Ojala los integrantes de esa comunidad reciban el apoyo tanto para el autobús escolar como para la difusión requerida en cuanto a su historia y sus tradiciones no queden en el olvido.





Pero ¡qué Relajo!



Bastante preocupación ha causado la desaparición en Mexicali desde hace tres días de los jóvenes José Luis Falcón Millán y Adrián Misael Díaz Mundaca.

Parece que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo de Cristian Colosio Lule se ha puesto las pilas para tratar de localizar a los jóvenes y los primeros indicios hallados por los investigadores apuntan hacia el bar "El Relajo", ubicado en la calzada Cuauhtémoc, en la colonia del mismo nombre, donde fueron vistos por última vez.

El subprocurador de Investigaciones Especiales, David Lozano Blancas, comentó ayer que hasta donde se sabe, Falcón Millán y Díaz Mundaca tuvieron un altercado con tres personas. Cuando se retiraron nadie volvió a saber de ellos, hasta que la siguiente pista fue el auto quemado de uno de ellos.

No es la primera vez que el nombre de ese antro, que dicen las malas lenguas es propiedad de un ex académico cantante, se escucha por malas razones, ya sea por incidentes violentos o por la detención hace meses de un guardia de seguridad vendedor de droga al interior.

En fin, ojala los dos jóvenes cachanillas aparezcan pronto y bien.

