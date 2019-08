Sin pago

Seguramente al procurador de Justicia Cristian Colosio Lule, al oficial mayor Luis Armando Moreno Carrazco y, sobre todo al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, les han de haber zumbado los oídos ayer durante todo el día.

Resulta que desde temprana hora empezó a circular en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) información en el sentido de que no iba a haber pago hasta nuevo aviso y, sobre todo, no hicieran escándalo o de lo contrario tendrían consecuencias nada gratas para los inconformes.

Sólo que esto no es todo, pues entre agentes ministeriales y Ministerios Públicos hay un ingrediente más para estar muy molestos.

Resulta que antes de salir de la titularidad de la PGJE, Perla del Socorro Ibarra Leyva gestionó y logró conseguir una "pensión humanitaria" para Carlos Armando Ríos Treviño, director de Servicios Administrativos, quien ha sido uno de sus colaboradores de toda la vida.

Ríos Treviño ha laborado en diversas etapas de su vida en la dependencia estatal, pero cada vez que salía era indemnizado. Y ahora resulta que le "reconocieron" el tiempo laborado para darle una pensión, que según comentan no tiene nada humanitario, sino que tiene que ver con amistades.

Hay quien dice que Ibarra Leyva ignoraba el movimiento para dar la pensión a Ríos Treviño, porque supuestamente todo se gestó directamente en Oficialía Mayor de Gobierno. Pero conociendo la relación de entrañable amistad de Ibarra Leyva con el gobernador Vega de Lamadrid, es difícil pensar que ninguno de los dos sabía, sino que por el contrario, tuvo la venia del mandatario.

Pero como dijo Calderón "haiga sido como haiga sido", el protegido de la ex Procuradora, hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se salió con la suya, cuando se supone que esas pensiones humanitarias estaban diseñadas para el personal operativo, puesto para el que no existe un programa de retiro formal.

De momento, el mal humor está a flor de piel en la Procuraduría Estatal, aunque dicen que ayer por la tarde les pagaron la catorcena y quedó pendiente el pago de la compensación.



Aviadores

El próximo gobierno estatal buscará en el aparato gubernamental de Gobierno del Estado posibles aviadores, con la finalidad de generar ahorro en las finanzas estatales, las cuales han sufrido bastante en los últimos meses de gobierno.

Amador Rodríguez Lozano, próximo Secretario General de Gobierno del Estado, señaló que la meta es lograr un ahorro de 3 mil millones de pesos, por lo que además de eliminar a los posibles aviadores, también se buscará reducir la nómina estatal.

Entre los anuncios que se dieron es la eliminación de las subsecretarías de la General de Gobierno en Ensenada y Tijuana, teniendo sólo la unidad central, así como la fusión de algunas secretarías.

Según lo comentado por el próximo Secretario de la General de Gobierno, el recurso ahorrado se destinará a apoyos a la educación con desayunos calientes, así como uniformes escolares.

Habrá que estar atentos de los resultados del ahorro anunciado por el próximo gobierno estatal.