Presentarán queja

Tal como lo habían anunciado, hoy “una mayoría” de los partidos representados ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California presentarán una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de los consejeros electorales, Olga Viridiana Maciel Sánchez, Abel Muñoz Pedraza y Daniel García García, quienes el pasado 19 de julio “reventaron” una sesión del Consejo General en la que se definirían las diputaciones plurinominales.

Hay que recordar que en dicha sesión los tres consejeros decidieron salir del recinto, argumentando que la sesión podía impugnarse debido a que el consejero presidente no estaría, debido a que se encontraba convaleciente, luego de una operación.

Ayer mismo el representante de Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera Guardado, solicitó al Instituto documentos relativos a la sesión para presentar la queja, argumentando que la actitud de los consejeros agravió a los partidos políticos.

Comentan que los partidos no se quieren esperar para presentar la queja debido a que precisamente, el Instituto Nacional Electoral deberá nombrar a un Consejero Presidente Sustituto, debido a que Clemente Custodio Ramos Mendoza sigue convaleciente tras sus cirugías y no podrá participar en el Consejo por un periodo mayor a 30 días, por lo que el INE ya debe comenzar a buscarle un sustituto, y alguno de los tres señalados podría ser elegido para ocupar dicho cargo hasta el regreso del presidente.

Por tal motivo se escucha en los pasillos del instituto que los partidos buscan que ninguno de los tres consejeros antes mencionados llegue a la presidencia, debido a la forma en que se comportaron en dicha sesión.



Conmemoración logro

Con una placa conmemorativa y un plantón recordaron el cómo los Burócratas de Mexicali recuperaron la dirigencia sindical de Lázaro Mosqueda, luego de que se señalaran irregularidades en la designación de Genaro Díaz, quien era cercano a la figura de la ex-líder sindical y ex-diputada Victoria Bentley Duarte.

Alrededor de cuatro meses estuvieron los burócratas plantados frente a las oficinas del Sindicato hasta que finalmente se le dio la razón al grupo de Lázaro Mosqueda, un proceso donde hubo hasta demandas legales.

También conmemoraron el día en que la Avenida de La Patria quedó libre al tránsito, pues por casi cuatro meses los vehículos tuvieron que sortear las carpas llenas de trabajadores quienes no movieron su plantón hasta que se les hizo justicia.



Sin nada

Los diputados de la 23 Legislatura señalaron ayer que tienen atorados varios temas debido a que no encuentran documentos que dejó pendientes la anterior legislatura, pues resulta que el proceso de la entrega-recepción se vio afectado por la toma del Congreso, señaló el Presidente de la mesa directiva, Catalino Zavala Márquez.

También aprovecharon para señalar que hubo algunos ahora ex diputados que se pasaron de gandallas, pues se llevaron hasta las “plantitas” del recinto legislativo, por lo que ahora están en proceso de búsqueda de todo lo necesario para trabajar.



Quitan a manifestantes

Parece que luego del pleito que se armó en la caseta de cuota de la carretera a Rosarito, las autoridades federales por fin van a tomar cartas en el asunto.

Hace algunos días dos grupos se pelearon en dicha caseta, para ver quien se colocaba para cerrarla y pedir “cooperación” para causas de “ayuda social”.

Por lo pronto ayer, la Policía Federal ya hizo guardia en las casetas del Estado, y se liberó de manifestantes la de Playas de Tijuana, la de Rosarito y la de Ensenada.

Siguen aún en control de manifestantes la de Tecate y la del Hongo. Habrá que estar al pendiente en los próximos días por si emprenden alguna acción en ese sentido.