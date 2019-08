Problemas en el Valle

Agricultores del Valle de Mexicali señalan que siguen en problemas en cuanto a los precios que se fijan en cultivos, principalmente algodón y trigo, al grado de que si no se logran, señalan que el valle pudiera entrar en un colapso.

El problema principal es la cartera vencida de los créditos la cual asciende, tan sólo en cultivos de algodón y trigo de 1 mil 600 millones de pesos el cual podría aumentar según comentan ya que el precio del algodón está 9 mil pesos por debajo del precio objetivo.

En palabras de diputados federales, se buscará una solución con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la cual vendría siendo un subsidio, como se ha realizado durante años con el trigo.

Lo interesante de esto es que esta problemática tiene ya bastantes años, por no decir décadas, y los agricultores en lugar de buscar mejores opciones de siembra en sus tierras mantienen los mismos cultivos que no les han generado las ganancias esperadas.

Durante la pasada administración federal se buscó impulsar el cártamo como un muevo cultivo en el Valle de Mexicali, con expectativa de un mayor rendimiento, pero fueron pocos los agricultores que buscaron el cambio y mantuvieron la siembra tradicional.

Si bien el trigo y el algodón detonaron la economía de Mexicali en el inicio de la ciudad, ahora ya no son rentables para los agricultores y las promesas de gestiones, las cuales por cierto vienen dándose desde hace varios meses por parte del diputado federal Salvador Minor Mora, al menos no se han visto reflejadas, por lo que los agricultores temen endeudarse aún más.



Informes

La presidenta del DIF en el Estado, Brenda Ruacho de Vega estará realizando su último informe de actividades, tras los seis años en los que a presidido el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

El evento se desarrollará el próximo 8 de agosto en el Teatro del Estado en punto de las 19:00 horas.

Hay que recordar que el pasado 1 de agosto, el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez hizo entrega del informe del gobernador del Estado, el cual pasó sin pena ni gloria.



Injusto retraso

Cuando lo estiran, el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Así pasa con la (in)justicia en Tijuana en donde el ineficiente sistema, dicho por litigantes y sus representados, les da largas y más largas a los asuntos que en teoría podrían resolverse en unas pocas semanas.

En esta alegoría son ellos lo más delgado del hilo, pues al final son también los más afectados por esta situación que, a decir de algunos de los representantes de Colegios de Abogados en Tijuana, es producto de una evidente falta de recursos por parte del Poder Judicial del Estado que se ha visto rebasado por el volumen de trabajo, en general en Baja California, pero particularmente en Tijuana en donde por su población el número de casos se dispara en comparación con los otros cuatro municipios.

Para el presidente del Colegio de Abogados “Ignacio Burgoa”, Yerie Vázquez Alfaro, la problemática no es causada tanto por un mal desempeño del personal del Poder Judicial, sino por la falta de personal y mayores recursos.

El hombre de leyes dice esperar el nuevo Congreso del Estado asigne un presupuesto digno y significativo al Poder Judicial con el cual logre la creación de nuevos juzgados de materia Civil, Familiar y Penal en Tijuana.



Por el rescate del centro de Mexicali

Hace 8 años un grupo de organizaciones de la sociedad civil y autoridades de Gobierno, coordinados por el entonces delegado de Sedesol, Carlos Torres Torres, se dieron a la tarea de transformar una de las colonias con mayor índice delictivo en Tijuana: Camino Verde.

Aseguran los involucrados que la intervención que realizaron se convirtió en una referencia en el país. Lo que eran canales de basura se transformaron en bibliotecas, centros comunitarios, canchas deportivas, parques, murales.

Hoy, la alcaldesa electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda le ha encomendado al hoy ex Diputado Local, coordinar de manera honoraria el patronato de amigos por el centro de Mexicali. Por el abandono que ha tenido este lugar, el reto que tiene la siguiente administración es importante.

Los primeros pasos se han dado de manera positiva y el Gobernador Electo le ha dado su respaldo a la próxima primera edil, promoviendo que los 3 niveles de Gobierno vayan de la mano en este proyecto.