Encontronazo por caseta

Este viernes se escribió un capítulo más de esa novela llamada "La triste historia de las casetas de cuota en Baja California". Fue en la caseta de peaje de Playas de Rosarito donde dos grupos liderados por Miguel Mendoza y Guadalupe Maldonado se disputaron a golpes la toma de ese punto.

Ambos aseguran tener una buena causa, pero cuando hay dinero de por medio, las formas pasan a segundo término. Basta decir que ambos pertenecían a la misma agrupación cuando iniciaron en la toma de casetas, sin embargo, en un momento dado Guadalupe Maldonado decidió independizarse y crear su propia asociación para pedir el apoyo de los automovilistas.

Las diferencias han sido evidentes, no solo entre estos dos grupos que pretenden monopolizar las dádivas de quienes por ahí cruzan, sino de otros más que ya vieron que no es poco lo que pueden recaudar mediante esta práctica.

Sin embargo, las diferencias subieron de tono este viernes y los miembros de ambos grupos se fueron a los golpes y se dieron hasta con la cubeta. Heridos y lesionados fue el saldo de la pelea campal entre "activistas", mientras que las autoridades federales se mantienen al margen "por consigna".

Los actuantes fueron los policías municipales que acudieron para detener la trifulca, parece ser que este es un caso más de esos en los que la justicia, esa expedita y pronta que los ciudadanos aclaman, de plano no llega.

Y lo que parece ser una “lucha del pueblo”, se ha convertido en el negocio del algunos quienes de poco en poco comentan que hay fines de semana que logran recaudar por día más de 40 mil pesos que se van a quién sabe dónde.



Problemas de energía

Los apagones de energía eléctrica siguen en la capital bajacaliforniana, los cuales van desde segundos, hasta horas en las plenas horas picos, es decir en los momentos más calientes del día en una ciudad con más de 40 grados centígrados en verano.

Las fallas se presentan en distintos puntos de la ciudad, pero principalmente en la zona Oriente en la que plazas comerciales, fraccionamientos y distintos negocios ven afectadas sus operaciones diarias a causa de la falla.

Las fallas han ocasionado malfuncionamiento en distintos aparatos eléctricos, al grado que una de las empresas de aire acondicionado más grandes de la región ya tuvo que dar aviso de los problemas de energía y las fallas que están ocasionando en sus equipos por lo que recomendaron apagarlos e incluso dejarlos sin corriente.

Este problema ya tiene semanas pero se está recrudeciendo en últimos días sin que la Comisión Federal de Electricidad de una explicación efectiva de lo que ocurre; el director general de la CFE, Manuel Bartlett afirmó que los problemas de energía en Baja California y Yucatán son viejos.

En pocas palabras dijo que la culpa la tenían los gobiernos anteriores que habían dejado las cosas mal, pero mientras se resuelve, el problema lo cargan los bajacalifornianos.



Mujer a Seguridad en Mexicali

Ya se da como un hecho que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) la alcaldesa Electa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, nombrará como titular a una mujer, porque así lo dejó ver públicamente.

El cargo recaerá en la ex subprocuradora de Justicia Zona Mexicali María Elena Andrade Ramírez, quien se ha desempeñado en las áreas de procuración y administración de justicia.

Durante los últimos años estuvo en Ciudad de México trabajando al lado de Maria de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Sistema de Justicia Penal.

En su trayectoria, Andrade Ramírez ha ocupado cargos de Ministerio Público en diversas áreas, entre ellas en la agencia de Delitos Contra la Vida y la Seguridad de las Personas, también fue Secretaria de Acuerdos de un Juzgado, así como Subprocuradora de Justicia en Mexicali en los tiempos en que Rommel Moreno Manjarrez firmaba como Procurador de Justicia en Baja California.

Aprovechando que en esos tiempos se capacitó personal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Andrade Ramírez tomó todos los cursos, seminarios y demás para meterse a fondo y luego se fue al Consejo de Coordinación para la Implementación de Sistema de Justicia Penal.