Dura poco el gusto

Pocos días le duró el gusto a Claudia Ramírez de ser diputada electa, luego de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el cargo por la vía de la representación proporcional no le correspondía.

Resulta que María Trinidad Vaca Chacón apeló la designación Claudia Ramírez y señalaba que por derecho le correspondía obtener la cuarta diputación por representación proporcional que se le asignó al Partido Acción Nacional.

Con voto de calidad del Presidente, tras un empate de tres votos, la Sala Superior desechó la solicitud del PRD, pero realizó un cambio en quien entraría, dando el lugar a María Trinidad Vaca Chacón quien buscaba la reelección, y dejando fuera a Claudia Ramírez quien se encontraba en el listado de plurinominales.

Veremos cual es la postura del Partido Acción Nacional, ya que Triny Vaca es una de los diputados de la XXII legislatura que fueron desconocidos y ahora gracias a que buscó la reelección por dicho partido que se mantendrá por dos años más.



Fin del plantón

Dentro del movimiento de "resistencias" que tenían bloqueado el edificio del Congreso del Estado, ya era un secreto a grito que uno de los líderes Filiberto Sánchez Gurrola (a) "don Fili", ya quería retirarse pero no hallaba cómo.

Los manifestantes encabezados por "don Fili", se apostaron y bloquearon el edificio del Poder Legislativo después de que los legisladores reformaron la Constitución local.

Tanto "don Fili" como la profesora Araceli Piña se "apoderaron" del movimiento y, aparte de reprochar a los diputados por haber reformado la Constitución, hicieron un pliego petitorio de acuerdo a sus muy particulares intereses.

Entre esas peticiones estaban sacar a la cervecería Constellation de Baja California, eliminar la ley de las Asociaciones Público Privadas y, entre otras, regalarle una diputación plurinominal a Rigoberto Campos.

Ante el escaso apoyo a su movimiento, puesto que sólo había un puñado de personas en el plantón, "don Fili", quien tiene varios pendientes ante la justicia, desde hace varios días hablaba de quitar el bloqueo.

Incluso, ayer al mediodía ya habían dicho que a medianoche se iban a retirar, para no permitir la última sesión de la 22 Legislatura y la toma de protesta de los diputados de la 23 Legislatura.

Sólo que no pensaron que el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, se iban a atrever a usar la fuerza pública para liberar el recinto legislativo.

Así que cuando llegaron los policías para quitarlos, "don Fili" y sus huestes vieron que la fuerza numérica de su movimiento era mínima en comparación con la fuerza policial armada con cascos y escudos.

De cualquier manera, el operativo policiaco se convirtió en un pequeño zafarrancho, con gritos, empujones, algunos golpes y muchos gritos e insultos.

Hay quienes pensaban que el gobierno no iba a actuar para liberar el recinto, pero finalmente tuvo que hacerlo por la fuerza porque no había de otra.



Mejor organización

Con las Fiestas de la Vendimia en Ensenada se ha notado mayor afluencia de turistas en la ciudad, sin embargo, a diferencia de otros años, gracias a la oferta de nuevos hoteles y mayor accesibilidad a la venta de boletos en línea, se ha observado mayor satisfacción de los visitantes.

En ediciones pasadas era prácticamente imposible conseguir una habitación en fin de semana o boletos para los eventos más concurridos como la Muestra del Vino y el Concurso de Paellas.

Sin embargo, gracias a diversos estudios y la experiencia de 29 años, los festejos han ido mejorando en todos los sentidos, al igual que la calidad de los vinos que se presentan, ya que muchos generan bastante interés entre los turistas gracias a la gran cantidad de medallas que han ganado en los últimos años, eso sí, todo con moderación.