Formalizan transición en Mexicali

La transición municipal en Mexicali dio inicio formalmente; aunque desde hace algunas semanas ya se venían dando algunas reuniones entre los encargados, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, y la alcaldesa electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se reunieron formalmente ayer.

Algo que destacó fue la cordialidad del encuentro donde incluso la Alcaldesa electa destacó que una cosa es la campaña y otra ya el inicio de la entrega y la posterior toma del cargo, por lo que se debe ser responsable en el proceso.

Las reuniones se transmitirán por Internet y se involucrará a la ciudadanía por medio de un representante ciudadano, con la finalidad de transparentar todo, según comentaron.

Marina del Pilar Ávila señaló que habrá continuidad en los proyectos que beneficien a los ciudadanos y no se desperdiciarán los recursos de los mexicalenses, a su vez señaló que como todo proceso se revisará la información que se entregue y de haber dudas se harán saber de manera responsable.

Por otro lado, el todavía alcalde Gustavo Sánchez Vásquez afirmó que se dejará dinero en las arcas municipales para que se finiquiten las obras que por su naturaleza no se logre terminan antes del 30 de septiembre, y habrá dinero para hacer frente al pago de nómina, algo que no hizo la administración pasada.

Para finalizar, y ya sin medios presentes, Marina y Gustavo se despidieron con un abrazo e incluso se tomaron una fotografía con un simbólico cambio de estafeta con un adorno con la palabra Mexicali, y Gustavo Sánchez se comprometió a dejarle a la primera Alcaldesa electa uno igual con el nombre de Marina del Pilar.

Por cierto, la entrega-recepción en Mexicali dista mucho de lo que ocurre en Tijuana entre Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde actual, y Arturo González Cruz, alcalde electo, quienes se la han pasado en encontronazos.

El último fue antier, cuando Gastélum Buenrostro hizo una conferencia para hablar de la transición y rechazar algunos señalamientos hechos por González Cruz.

Además, dijo que transmitirá todas las reuniones en vivo, mientras que González Cruz respondió más tarde a través de un comunicado resaltando que él será transparente y también pasará en vivo todas las reuniones.

De manera oficial, la transición en Tijuana empezará el lunes 29 de julio, esto a pesar de la molestia del Gobierno entrante.



Se integra a Delegación

La comunicación por parte de la delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, que encabeza Jesús Ruiz Uribe, sin duda ha mejorado en los últimos días y fluirá de mejor manera.

Es que se acaba de incorporar en el área de Comunicación Abraham Salcido Bastidas, quien tiene una larga trayectoria en estos menesteres y mantiene una estrecha relación con los medios de comunicación de la Entidad.

Abraham tuvo una larga trayectoria como periodista en distintos medios, labor que dejó para dedicarse al manejo de Prensa de funcionarios en distintos órdenes de Gobierno y de distintos partidos políticos.

Fue director de comunicación social del ex presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Arce, del senador Alejandro González Alcocer, del empresario Alberto Limón, del diputado Roberto Dávalos, y de los hermanos Raúl y Javier Castañeda, el primero diputado local y el segundo federal.

Además, ha sido un activo promotor de la asociación civil de enfermos renales Tiromet, que preside Alejandro Vizcarra.

Su experiencia tanto en temas municipales, agenda federal y legislativa estatal y su trato con los medios de seguro serán factores que beneficiarán la comunicación del Gobierno Federal en BC.