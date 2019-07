Se llevan susto

Un tremendo susto se llevaron los pasajeros del vuelo que provenía de la Ciudad de México a la capital bajacaliforniana, luego de que por una falla tuvieran que regresar de urgencia y aterrizaran en Guadalajara la noche del martes.

La causa del regreso fue una despresurización, motivo por el cual en el avión se les ordenó que se pusieran las mascarillas que solo se activan en casos de emergencia; el caso se conoció luego de que el presidente de la Cámara de Comercio en Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, subiera una fotografía a las redes sociales con la máscara de oxígeno.

En el vuelo también venían representantes de Banobras, quienes se dirigían a Mexicali para estar presentes en la inauguración del sistema rápido de transporte en Mexicali, entre ellos Francisco Quiñones.

También viajaba en el vuelo el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, Santos González Yescas, por lo que también tuvo el susto de ver cómo caían las mascarillas, lo cual regularmente solo se ve en las películas.



Abusos policiales

Más ruido que las nueces al tronar es el que hay al interior de la Policía Municipal de Rosarito, ya que las quejas por presuntos abusos de autoridad y robo de pertenencias traen a la Sindicatura de cabeza, más aún cuando los reportes del C3 arrojan por lo menos quince exámenes de control y confianza de agentes, reprobados en sus evaluaciones.

Y es que si bien el escándalo más reciente que involucra a integrantes del llamado “Grupo Especial” de esta corporación, evidenció su actuar violento para detener a jóvenes mexicalenses que realizaban una fiesta en un domicilio particular en Rosarito, esta no es la única queja hacia la Policía donde se denuncia el uso excesivo de la fuerza pública para someter a ciudadanos incluso de nacionalidad extranjera.

Hace unos días, un hombre de origen oriental también interpuso una queja asegurando que integrantes del citado grupo lo agredieron junto con uno de sus trabajadores, y además robaron dinero y artículos de valor.

Y por si fuera poco, de nueva cuenta el número de agentes reprobados en el C3 va en aumento, algunos dicen que esto tiene que ver con el hecho de que son pocos los policías salidos de la academia, los que se han unido a las filas de la corporación pues muchos de ellos pasaron de pertenecer a la Policía Comercial en fast track, a la activa.

Por supuesto, se han prendido “focos rojos” en el sector empresarial, que teme que una mala imagen disminuya la afluencia turística en este periodo veraniego, que es cuando se espera la visita de miles de personas, sobre todo de Mexicali que vienen escapando del intenso calor de aquella localidad, para refugiarse en las playas de Rosarito.



Inician Fiestas de la Vendimia

Este día inician las Fiestas de la Vendimia con un exclusivo evento denominado “Salón del vino”, en un conocido hotel de Ensenada a las 18:00 horas, donde los asistentes degustarán de vinos Premium de 56 vinícolas, servidos de la mano de los propios productores y enólogos, además de muestras gastronómicas de los restaurantes más representativos del Valle de Guadalupe, a este evento se espera que acudan autoridades de los tres niveles de Gobierno, e incluso gobernadores de otros estados que generalmente hacen acto de presencia en estas fechas.

No obstante la gran incógnita es si en esta ocasión estará presente el presidente municipal, Marco Novelo Osuna, ya que en los últimos eventos importantes ha preferido enviar a un representante, mientras tanto, el que no pierde oportunidad para ser visto en eventos y reuniones es el presidente municipal electo, Armando Ayala Robles.

Cabe destacar que para esta edición 29 de las Fiestas de la Vendimia se espera una afluencia de aproximadamente 150 mil personas del 25 de julio al 18 de agosto, ya que turistas de diversas partes del País acuden para disfrutar de un amplio programa de eventos, cenas maridaje, visitas enológicas y talleres, la Muestra del Vino es uno de los eventos de mayor demanda y se llevará a cabo el 2 de agosto en el Centro Cívico Social y Cultural Riviera.