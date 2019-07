Insisten en paridad en plurinominales

Quienes van con todo a favor de que haya paridad de género en las diputaciones plurinominales son las integrantes del Frente Político Nacional de Mujeres Capítulo Baja California, quienes la mañana de ayer entraron en medio de empujones a la sesión del Instituto Estatal Electoral de Baja California en la que se votaría la designación de diputados plurinominales.

Y es que el dictamen que planeaba aprobar ayer el Instituto da 5 diputados plurinominales a hombres y sólo tres a mujeres, mientras que ellas insisten en que lo paritario sería que les den cuatro y cuatro, reemplazando al único hombre panista, Miguel Ángel Bujanda, por Claudia Ramírez, quien es la siguiente mujer en lista por el PAN.

Al final de todos modos no se revisó nada pues ante la ausencia del consejero presidente Clemente Custodio Ramos, de quien se dijo se encuentra reposando tras una operación, los consejeros Daniel García, Viridiana Maciel Sánchez y Abel Muñoz Pedraza se levantaron de su asiento y rompieron el quórum de la sesión, lo que obligó a irse a receso y posteriormente cancelar la sesión, ante el enojo de los partidos políticos.

Por lo pronto, dejaron plantados a los próximos diputados plurinominales que ya estaban en sus sillas esperando su constancia.

La sesión fue reprogramada para este sábado por la tarde, pero nada dice que no se repetirá la acción de los tres consejeros electorales, dos de los cuales en múltiples ocasiones se han expresado en contra del dictamen que aprobó la comisión.



Violencia de Género

Durante la sesión del tribunal de este jueves también se confirmó la decisión del Instituto Estatal Electoral de aplicar medidas cautelares a Julio Rodríguez, ex dirigente del PRD en Mexicali, por emitir declaraciones en redes sociales contra la entonces candidata a la alcaldía de Mexicali, del Partido de Baja California, Elvira Luna.

Y es que el tribunal consideró que el post de Rodríguez si podría ser considerado violencia de género, por lo que se confirman las medidas del Instituto, las cuales eran retirar las publicaciones realizadas.



Artillería

Luego de la ríspida reunión de transición que el presidente municipal electo, Arturo González Cruz, tuvo con el alcalde Juan Manuel Gastélum, quedó claro que el cambio de gobierno en Tijuana será todo menos terso, muy seguramente los asesores le sugirieron reforzar el equipo que se dedicaría a revisar que todas las cuentas que entregara el “patas” fuesen reales y no dejaran nada bajo la alfombra para que la futura Sindico Meli Espinoza haga su trabajo.

Uno de los servidores públicos que mayor experiencia ha desarrollado en los andares de la política pública, ha sido Obed Silva, quien se dice, sin confirmarlo todavía, que recibió la invitación de González Cruz para apoyar el trabajo de la entrega-recepción a partir del 1 de agosto y será solo durante los dos meses que dure la transición, como viejo lobo de mar, muy seguramente Obed no dejará títere con cabeza ni se andará a medias tintas con las cantinfleadas del equipo de Gastélum.

Se dice que Silva Sánchez no se incorporará a Morena, sin embargo, comentan desde el círculo rojo que su perfil que le antecede es adecuado para poder desarrollar un buen trabajo profesional sin apasionamientos por los colores partidistas. Por lo que, también comentan, que en el equipo del Patas se han puesto a temblar.



Su suma a gobierno electo

Otro que hace días compartió en redes sociales que trabajará para el gobierno de Morena, pero en el equipo de Bonilla en el Estado es Tirso Liévano Hernández, quien es priista y tiene en su trayectoria el haber trabajado en varias administraciones del Ayuntamiento de Tijuana.

Liévano Hernández fue presentado como responsable de la transición de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en la entidad.

Cabe recordar que también es suegro del diputado local Bernardo Padilla Muñoz.