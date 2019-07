Sesiones

Se rumora entre los diputados que la XXII Legislatura del Estado de Baja California ya no sesionará en lo que resta del mes, y sólo desarrollarán la sesión de clausura y entrega de estafeta para la próxima legislación.

Hay que recordar que el Congreso del Estado está tomado desde el pasado lunes y según comentan ese es uno de los motivos por los cuales decidieron ya no sesionar.

Ahora tendrán que entregar la lista de pendientes a los diputados de la XXIII legislatura para que estos empiecen a trabajar llegando.

Siguiendo con el tema de los diputados, será hoy cuando el Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside, Clemente Custodio Ramos haga oficial quienes serán los diputados de representación Proporcional, es decir los plurinominales.

En el listado de 8 diputados, la repartición estuvo con 3 para el Partido Acción Nacional, 2 para el Partido de la Revolución Democrática, uno para el Partido Revolucionario Institucional, uno para Partido de Baja California, y otro más para Movimiento Ciudadano.

Aunque la Consejera del IEEBC, Viridiana Maciel busca hacer un ligero cambio en las plurinominales, que sería quitar a un hombre, que tendría que ser del PAN para

poner a una mujer del mismo partido, esto por el tema de la paridad de género, aunque según comentan sería poco probable que pasara.



Arrecia violencia

Siguen los hechos violentos en zonas que son consideradas “blindadas” en la ciudad de Tijuana.

Tan solo en un lapso menor a 24 horas entre martes y miércoles, dos hombres fueron ejecutados en el interior del estacionamiento de Plaza Galerías, uno de los centros comerciales con más visitantes.

En dicho hecho, pese a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que se llegó al lugar en menos de cuarenta segundos y que el estacionamiento no tiene muchas salidas, el presunto responsable no fue asegurado.

Por la mañana del miércoles, un joven de 24 años arribó al estacionamiento del Palacio Municipal con un balazo en la cara.

El ataque presuntamente ocurrió por la avenida Internacional, cerca de la delegación de la Zona Centro, sin que se registraran personas detenidas.

Bien por la Policía Municipal que intenta tener más presencia en las calles, sin embargo, parece que ninguna zona está exenta de asesinatos en Tijuana.



Recursos pendientes

Aunque el Congreso del Estado ya modificó el periodo de la gubernatura de dos a cinco años, en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California todavía sigue el proceso de la impugnación que hiciera el Gobernador Electo a su constancia, debido precisamente a que la constancia es por un periodo de dos años.

Todavía faltan unos días para que esto se vote en el Tribunal, pues dos de los magistrados, Jaime Vargas y Elva Regina Jiménez, podrían tener que apartarse del tema.

Y es que el Partido del Trabajo y el propio gobernador electo presentaron una petición para que la magistrada presidenta no participe en el tema, mientras que el propio magistrado Vargas solicitó una excusa para no participar del asunto.

Por tal motivo el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California determinó llevar el tema al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, pero este determinó que debería definirse primero en el ámbito local.

Según ordenó el Tribunal Federal, que sean ellos mismos quienes definan si los dos magistrados tendrán que dejar de lado el tema, algo muy difícil de hacer dado que entonces sería Leobardo Loaiza el único de los magistrados en Baja California quien tome la decisión.