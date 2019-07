Buscan una diputada más

Como estaba previsto, en sesión de Dictaminación de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, se dio la declaración de validez de la elección y asignación de diputaciones por el principio de Representación Proporcional de la XXIII legislatura.

Tal como se comentó el lunes en este espacio, los diputados elegidos son Loreto Quintero Quintero, Eva María Vázquez y Miguel Ángel Bujanda por el PAN, del PRD entrarían Gerardo López Montes y Leticia Palomar Vázquez.

Por Movimiento Ciudadano, Elí Topete Robles; en el PRI, David Ruvalcaba Flores y por el Partido de Baja California quedó Rodrigo Aníbal Otañez; con esto serían 3 diputadas y 5 diputados por la vía plurinominal y la XXIII legislatura estaría conformada por 12 mujeres y 13 hombres.

Quien sigue pujando porque se cambie un diputado por diputada es la consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Viridiana Maciel, quien señala que también en los diputados de representación proporcional debe haber paridad de género, por lo que señala que el espacio para Miguel Ángel Bujanda debería ser para una mujer.

En el caso de que se diera el movimiento y fuera equitativo en género, el espacio sería para Claudia Elizabeth Ramírez Quintero, también del PAN, aunque según comentan ven algo complicado que se dé el cambio.

Ahora falta que el Instituto Estatal Electoral de Baja California en sesión ordinaria apruebe el dictamen, lo cual pudiera darse hoy para ya tener a la XXIII legislatura definida, por lo pronto quedan trece días para que los nuevos legisladores asuman sus cargos, lo cual será el 1 de agosto.

Hacen su agosto

Aprovechando que todo mundo está distraído con las determinaciones legislativas tomadas por los diputados locales, en las áreas de Administración y Contabilidad del Congreso estatal están haciendo su agosto en pleno julio.

Resulta que los directores de Administración y Contabilidad, Luis Enrique Díaz Félix y Raymundo Vega Andrade, ya anunciaron que se acabó el dinero de esta legislatura, pese a que se les debe a proveedores y empleados una cifra cercana a los 10 millones de pesos, la cual estaba presupuestada; es decir, el dinero tendría que estar ahí.

Díaz y Vega aseguran que no tienen dinero porque "el Ejecutivo no ha depositado"; sin embargo, la semana pasada, mientras todo el personal se encontraba de vacaciones, salieron cheques para personajes como Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del Presidente Municipal de Tijuana.

Será importante que los nuevos diputados investiguen el accionar de Díaz, Vega y su mano derecha, Arnulfo Raúl Zárate Chávez, pues queda claro que el manejo presupuestal en el recinto legislativo es más oscuro que un callejón en plena noche.

Los diputados regresarán de su periodo de vacaciones hasta la próxima semana, luego de su ajetreada sesión extraordinaria hace algunos días, veremos cómo regresan y con qué novedades presupuestales se encuentran.

Por lo pronto, tendrán una protesta enfrente, con miembros de Mexicali Resiste, así como los defensores del agua, quienes señalaron que mantendrán el bloqueo por varios días, esto por las decisiones legislativas que han tomado recientemente.

Limpiando su imagen

Al parecer al presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, hace poco le cayó el veinte de que su gobierno está por concluir y la percepción de los ciudadanos respecto a él no es muy buena, así que rápidamente puso a sus asesores a trabajar en una estrategia para mejorar su imagen y aunque es poco probable que al término su gestión sea visto como un gran alcalde, el objetivo es no terminar siendo odiado como ocurrió con su amigo Enrique Pelayo Torres.

Entre las acciones que su equipo puso en marcha fue enviar un comunicado en el que destacó que su equipo jurídico logró ganar el conflicto limítrofe entre Ensenada y Playas de Rosarito, posteriormente emitió un comunicado en el que culpaba a los últimos dos alcaldes del gran endeudamiento al que tuvo que hacer frente, asegurando que fue él quien logró frenar esa tendencia, asimismo, recientemente presumió que se logró frenar la operación de los parquímetros en Ensenada, no obstante, al regidor independiente Cristian Vázquez no le pareció congruente la postura de Novelo y en sus redes sociales publicó: "Ha sido un buen paso jurídico, un mérito de abogados y Sindicatura, pero es incongruente que el alcalde de la basura y las moscas se lo cuelgue cuando lo respaldó. No hay parquímetros y es gracias a ti, porque presionamos, porque alzamos la voz desde el principio".