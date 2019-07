Visita federal

Ayer estuvo de visita en Mexicali el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú con la finalidad de revisar la obra de los puentes que conectarán la Garita con la zona Centro de la Ciudad.

El funcionario federal señaló que la inversión de 280 millones de pesos en la obra ayudará a impulsar la economía, así como la seguridad y la eficiencia en el traslado de bienes y mercancías.

Jiménez Espriú recorrió la zona e incluso se subió a una grúa para observar los trabajos realizados; por cierto, a muchos agarró por sorpresa la visita luego de que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes hiciera la invitación al evento pero minutos después cancelara el evento hasta nuevo aviso.

Y todo parece indicar que lo que buscaban era que nadie acudiera al evento, ya que luego de que los medios se dieran cuenta de que el funcionario federal sí estaba en Mexicali, el equipo de comunicación hizo hasta lo imposible para no dejarlos pasar.

Al grado de ponerse pecho frente y prácticamente decir aquí no pasan, a pesar de estar en una zona pública de la ciudad, pero al ver que eran al menos cuatro los periodistas que se encontraban no le quedó más que quitarse y dejar pasar a los medios de comunicación.

La actitud del vocero contrastó con la de Javier Jiménez Espriú, quien contestó todas las preguntas que le realizaron, incluso las incómodas como el tema de la renuncia de Carlos Urzúa, ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público.

Al grado de bromear diciendo que él estaba firme en su puesto, esperando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dijera otra cosa.

Triste que personas que se dicen servidores públicos realicen acciones que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se repetirían tras finalizar el gobierno neoliberal.



Mero trámite

Este día, el Cabildo de Tijuana será el quinto en votar acerca del cambio en el periodo a la Gubernatura de dos a cinco años, en sesión programada a las 11:00 horas.

Cabe recordar que el pasado lunes por la noche, el Congreso del Estado aprobó una reforma para a su vez modificar una que se hizo en 2014, para homologar las jornadas electorales.

"La concurrencia de la elección de gobernador del estado con el proceso electoral federal 2021, para lo que el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. Resumiendo, el período de la siguiente gubernatura a dos años", decía el artículo, pero ahora con la modificación en lugar de 2021, dice 2024.

Para ser aprobada, además del Congreso, tres de los cinco ayuntamientos debían votarla a favor.

El martes por la tarde tuvo primero su sesión el Cabildo de Ensenada que la votó a favor, luego el de Mexicali, que la votó en contra, y después Tecate que fue a favor.

Para ayer a las 8:00 horas estaba programada la sesión de Cabildo de Rosarito, pero oh, sorpresa, cuando llegaron algunos a la sesión resultó que se había hecho un día antes por la noche y había sido aprobada.

Así que con tres ayuntamientos a favor, ya es válida, así que la sesión del Cabildo de Tijuana programada para hoy ya es mero trámite; aun así será interesante ver la postura de los ediles.