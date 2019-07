Congreso del Estado

El Congreso del Estado ya inició el proceso de la entrega recepción y solo resta esperar a la fecha del 13 de julio para que se conozca a ciencia cierta quiénes serán los diputados de representación proporcional que ocuparán los ocho lugares restantes.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California tiene hasta el 13 de julio para resolver las impugnaciones presentadas por los diferentes actores políticos que buscan una curul.

Según comentan hay algunos aspirantes a diputados hombres quienes buscan por medio de la paridad de género llegar o mantener un lugar en el Congreso del Estado, pero según comentan el tema de la paridad y equidad de género no les beneficiaría.

Por lo pronto la que pudiera ser la última sesión ordinaria, previo a la clausura de la XXII legislatura está programada para el 25 de julio, siendo que la XXIII legislatura entrará el 1 de agosto, conforme a los cambios en la ley.



Senadora por casetas de BC

Resulta que la senadora por Baja California y miembro de la bancada por el Partido del Trabajo, Alejandra León Gastélum mejor conocida como “Lady Champán”, ayer estuvo visitando en señal de apoyo a quienes realizan el bloqueo en las casetas de cobro de El Hongo-Tijuana, permitiendo el libre tránsito.

Lo curioso es que mientras que la legisladora posó sonriente la para las fotografías, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado esto como un delito y anunció que se tomarán cartas en el asunto, pero pues a la fecha las casetas se mantienen afectadas.

Aparte de la afectación económica para Capufe y las empresas que las tienen concesionadas, los más afectados son los automovilistas que sufren desperfectos en la carretera ya que al no pagar la cuota de dicho tramo, no les es válido el seguro que se brinda.

Durante los primeros meses del año, Capufe tiene una reducción de 220 millones de pesos, derivado de la toma de casetas del Hongo y Ensenada, habrá que ver cuánto recurso obtienen las personas que se encuentran boteando en dichos puntos, y sobre todo ver a dónde va a parar dicho dinero.



Por lo que queda

A unos meses de que finalice la actual administración en Baja California, tal parece que lo poco que les queda a los albiazules, que por primera vez en 30 años no contarán con representantes en los gobiernos federal, estatal y municipal de Baja California, es encontrar acomodo en la desnutrida estructura del partido, y qué mejor si es en el cargo máximo como presidente estatal.

Tal parece que Enrique Méndez Juárez entiende esta disyuntiva perfectamente y este sábado anunció a través de sus redes sociales su renuncia al cargo de subsecretario de Gobierno en Tijuana. Aunque no lo externa, del propio interior del partido se levantaron las voces que aseguran, con molestia, que buscará la dirigencia estatal del PAN.

Señalan que Méndez Hernández vendría a empeorar la evidente división que existe en el partido y que, aseguran, fue promovida por su actual presidente, José Luis Ovando Patrón, quien se alista para dejar el cargo.

Destacan además que las "capacidades" del "Kiki" quedaron en evidencia en la pasada elección estatal en la que participó como coordinador de campaña del ex candidato panista a la Gubernatura, Óscar Vega Marín.

Además consideran que su papel de colaborador cercano al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, no es la mejor carta de presentación que este pueda mostrar al panismo del Estado.