Van con todo

Los representantes de agrupaciones de abogados acudieron al edificio del Poder Legislativo para presentar un documento en el que piden evitar "un atropello al Estado de Derecho" con una iniciativa de reforma a la Constitución local, en la que dos legisladores locales proponen que se aumente a 20 años la permanencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que actualmente es de 15, y además que suba a 75 años la edad de retiro, cuando actualmente la ley indica 70.

Y es que la inconformidad no sólo es de colegios de abogados, sino también de personal del Poder Judicial del Estado, porque de aprobarse esa reforma la carrera judicial quedaría atorada, así que no habría ascensos de Jueces, Secretarios de Acuerdos y Actuarios.

De hecho, uno de los argumentos de los abogados para rechazar esa aberrante iniciativa de reforma constitucional, es la controversia constitucional 32/2007, promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisamente por el Poder Judicial de Baja California, es decir, la mayoría de los magistrados que están actualmente en el cargo.

En esa resolución los ministros del Alto Tribunal del País les dieron la razón en la controversia con argumentos de por qué la edad de retiro debe ser a los 70 años de edad y por qué debe ser máximo de quince años la permanencia en el cargo.

Sólo que ahora los togados bajacalifornianos fingen amnesia sobre el resultado de esa controversia y los legisladores promoventes de la reforma demuestran su ignorancia por no haber revisado a detalle todos los documentos habidos y por haber para presentar una iniciativa bien fundamentada.

Así que lo único que lograron es hacer el ridículo y que los abogados se unieran para descobijar es perversa maniobra.

Entre los que firmantes del documento están Hernán Cortés Carrillo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali; José Hans Zamorano, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana; Víctor Hugo Medina Basulto, presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro de la Excelencia Jurídica; Gloria Ceballos, presidenta del Colegio de Abogadas de Mexicali, entre otros.



Rabioso

El semblante del diputado Raúl Castañeda Pomposo se tornó iracundo saliendo de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en la que funge como Presidente, y en la que comentan pretendía convencer a sus homólogos de aprobar 109 cuentas públicas, pues dicen que la bancada morenista se opone a votarlas de un sentón, como lo propone el panista.

Al menos hasta ayer los diputados de Morena estaban en la completa oposición de votar las 109 cuentas, ya que no daría el tiempo de revisarlas todas, y al aprobarlas quedarían blindadas de futuras auditorias, por lo que proponen sesionar toda las semana siguiente para sacar adelante las cuentas atrasadas, ya que estas ya tienen un dictamen elaborado por la Auditoria Superior del Estado (ASE).

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, señaló que para votar en el pleno el día de hoy, hay 20 cuentas de las 109, tratarán de sacarlas las demás en tres o cuatro sesiones más.

Pareciera que al Diputado Raúl Castañeda Pomposo ya le urge salir de vacaciones y por eso su apuro de terminar el trabajo de la comisión.