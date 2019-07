Vence registro del IVA

El 30 de junio cerró el plazo para que los comercios en la frontera se registraran en el IVA del 8%.

Parece ser que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador no terminó de convencer a todos los comerciantes y empresarios de la zona.

Primero, fueron los restaurantes quienes decidieron no registrarse al decreto al considerar que no les convenía, y ahora comentan que poco menos de la mitad de los comercios tampoco se ha querido registrar, a pesar de que se dio una extensión de plazo para hacerlo.

Y es que dicen los comerciantes que la devolución que prometió la Secretaría de Hacienda en un plazo de 20 días nomás no se logra cumplir, y así pues tampoco a ellos les conviene pagar un IVA de 16% en sus productos y recuperar solo la mitad.

A ver si ahora si el SAT da a conocer el número total de empresas afiliadas al decreto y poder confirmar si habrá un apoyo real para los ciudadanos o no.



Problemas de electricidad

Tal parece que los problemas con la luz siguen al pie del cañón en esta ciudad, y ahora le tocó al Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza, el que se vio obligado a suspender labores este lunes después de un fallo en la electricidad.

Y es que señalan que desde el fin de semana habían tenido problema con el suministro de energía, lo cual llevó a que se tuviera que reprogramar la sesión del Consejo General del lunes por falta de luz en sus oficinas ubicadas en el Centro Cívico.

El Instituto reprogramó su sesión para hoy a las 11:00 de la mañana, ahora solo queda esperar que se haya logrado reponer el fallo para el Instituto, al que por cierto todavía le queda definir la repartición de los regidores y diputados plurinominales entre los partidos políticos.



Lugares en prepa

Hoy se dará a conocer en el Estado los resultados de los lugares para jóvenes que ingresarán a la Preparatoria por lo que miles de jóvenes que egresan de la secundaria estarán al pendiente de la información.

Si todo se mantiene como hasta hace algunas semanas, el Colegio de Bachilleres de Baja California, en la cual firma como directora, María del Rosario Rodríguez Rubio haría un recorte de 2 mil lugares en todo el Estado, siendo la institución más afectada por el recorte de presupuesto federal.

Cerca de 41 mil lugares se tienen en instituciones públicas de bachillerato, por lo que el resto, cerca de 17 mil estudiantes lo haría en instituciones privadas por medio de becas o en la escuela en línea, una de las opciones que se están visualizando derivado de la falta de recursos.

Hay que recordar que desde la pasada administración estatal de José Guadalupe Osuna Millán, la educación media superior que depende del Estado es gratuita, motivo por el cual la falta de recurso agudiza el problema en las instituciones.

Entre los planteamientos para obtener recursos de la ahora directora del Cobach, María del Rosario Rodríguez, estaba el volver a cobrar las cuotas escolares, punto que fue rechazado inmediatamente por el Estado, pero ahora con el problema de recurso encima, habrá que ver que medidas toman al respecto.