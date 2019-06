Transiciones

Luego de algunas declaraciones encontradas, donde parece que ya hay más adelanto es en el Estado.

Después de la reunión de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla, gobernador actual y electo, respectivamente, pues ya se volvieron a juntar los representantes de la transición.

Ahí acordaron algunas fechas, que la información financiera se les otorgará el 31 de julio y que horas antes de que asuma el Gobernador nuevo se entregarán las áreas de seguridad y Oficialía Mayor.

Donde ha habido también reuniones cordiales es entre las alcaldesas de Rosarito, Mirna Rincón y Araceli Brown, actual y entrante, respectivamente.

También, en Ensenada las cosas parecen pintar bien entre Marco Antonio Novelo y Armando Ayala.

En Tijuana, aunque ya hubo una visita oficial, esta no resultó del todo cordial, pues no se pudieron poner de acuerdo con la fecha de inicio de la transición y pues Juan Manuel Gastélum estiró la liga y se escudó en lo que dice la ley, aunque si hubiera querido abriría la información desde ya.

Esto molestó al alcalde entrante Arturo González Cruz y su equipo, quienes ya estaban ansiosos por meter lupa a los papeles y contratos.

En el caso de Mexicali al parecer también se van a ir hasta lo que marca la ley, que es 60 días antes del cambio de poderes.

Luego de una campaña donde hubo muchos dimes y diretes entre los candidatos, incluso bromas pesadas hacia la ahora futura alcaldesa, Marina del Pilar Ávila, pues al parecer aún no liman asperezas del todo.

Al menos no se ha visto una foto de ella y Gustavo Sánchez.

Habrá que esperar las siguientes semanas para ver cómo avanzan los trabajos, al menos en los gobiernos donde ya abrieron las puertas.

Los que sí ya deben de estar recogiendo sus cositas son los diputados locales, pues los nuevos ya asumirán a partir del 1 de agosto.

De seguro los que se van extrañarán los sueldazos, prestaciones y beneficios que tienen como legisladores.



Seguirá conflicto territorial

A 24 años de la municipalización de Rosarito sin duda el gran pendiente sigue siendo la definición de su territorio con Ensenada, pues aunque se han emprendido varias luchas a lo largo de estos años para terminar con el problema, las cosas no son diferentes para los pobladores que viven en la tierra en conflicto.

Este día, se celebra un aniversario más de esta importante fecha que dio independencia a Rosarito de Tijuana, pero que no es festejada como se debiera por los habitantes de Santa Anita y sus alrededores ya que en términos muy reales no son “ni de aquí ni de allá”.

Si bien es cierto, la anterior Legislatura en el Congreso del Estado adjudicó el territorio en disputa a Rosarito, los pleitos legales a la fecha continúan para definir de una vez por todas dónde termina el quinto Municipio y comienza la Cenicienta del Pacífico.

Y es que precisamente ayer, el Ayuntamiento de Ensenada informó, a través de un comunicado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la invalidez del dictamen 136 del poder legislativo del Estado del 28 de septiembre del 2016, dándole ahora la razón a Ensenada.

La duda sobre quién defenderá en el Congreso la postura de Rosarito surge, ya que después de dos legislaturas en las que el quinto Municipio tuvo a su representante, en la que está por empezar Rosarito y Ensenada comparten diputado.

¿Los intereses de quién defenderá la nueva legisladora Rosina del Villar?