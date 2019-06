Apoyo

Luego de que AMLO mencionara el nombre de Alejandro Miramontes en la mañanera del lunes pasado, el administrador de la Aduana de Mexicali no tardó en buscar con la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas de que no forma parte del gobierno “infestado de corrupción” como dijo el Presidente en la conferencia.

Y es que casi cualquier cosa que diga el presidente en su conferencia matutina se vuelve nota principal a lo largo del día, por lo que es de entender la preocupación del funcionario por aclarar el asunto.

Pues parece ser que lo logró, pues en entrevista con varios medios de comunicación dio a conocer la respuesta de la fiscalía, donde efectivamente no aparece como imputado en dicha investigación, que a decir del documento en su poder cerró el 30 de noviembre del año pasado.

Pero no solo buscó apoyo dentro de las autoridades federales, sino también en representante de cámaras empresariales como la Canacintra, Index, Canaco, Canacar, CDEM, la Asociación de Agentes Aduanales de Mexicali y hasta el propio Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (Cotuco), quienes enviaron cartas de apoyo al funcionario estatal, todas firmadas a letra de su presidente o dirigente.



Reuniones

La que parece que no ha descansado desde que le dieron su constancia de mayoría es Marina del Pilar Ávila, alcaldesa electa de Mexicali, a quien no se ha podido encontrar en la Capital del Estado.

Y es que desde el inicio de la semana la alcaldesa se encontraba en la Ciudad de México, donde se reunió con titulares y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Banobras y la Secretaría de Hacienda, al parecer buscando más recurso para cuando inicie su gestión en Mexicali, a donde se rumora que finalmente regresará este fin de semana.

Entre lo que se comenta se busca con dichas reuniones recursos para los puentes de la Garita Centro, así como dinero para pavimentación, así como el sistema Rápido de Transporte.



Adelanta trabajo

Mario Escobedo Carignan, quien es parte del equipo de transición del gobierno entrante, se ve que ha tomado muy en serio su papel ya que se ha visto muy activo trabajando con los diferentes sectores económicos del estado y conociendo el estatus de los proyectos de inversión en desarrollo.

En Mexicali ha estado en reuniones con los industriales de Canacintra para abordar el tema de un posible desabasto de energía eléctrica durante los meses de verano anunciado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y en Tijuana con la Canieti.

Esta semana se vio a Escobedo en la Ciudad de México en el evento de la Comisión de Energía del CCE nacional en donde invitó a Rocio Nahle, secretaria de Energía, a visitar Baja California en la primera oportunidad.

Dicen que uno de los mayores retos que tendrá la próxima administración estatal es trabajar con el gobierno federal en encontrar una solución al abastecimiento energético para poder seguir promoviendo nuevas inversiones y las oportunidades que se abren con el creciente apetito de energía limpia que demanda California en donde el potencial energético de Tecate puede ser una nueva oportunidad para inversión y nuevos empleos para el próximo gobierno.

Así que aún no asume el cargo como secretario de Desarrollo Económico, pero ya se anda reuniendo con los sectores.