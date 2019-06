Más amenazas

Hace apenas tres días que se resolvió la amenaza de los aranceles del 5% a todos los productos mexicanos y parece que al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le parecieron demasiados, pues este lunes volvió a la carga con sus acostumbrados ‘tuits’ en contra de México.

Y es que si bien México no es el único país al que han hecho temblar los ‘tuits’ del mandatario norteamericano, es cierto que la reacción del mercado ha sido en su mayoría negativa para la moneda mexicana siempre que esto sucede.

Ahora Donald Trump afirma que, de no aceptarse el acuerdo de seguridad y migración con México, del que por cierto aún no da a conocer información, pues volverá a la carga con más aranceles, a pesar de que anteriormente había suspendido la aplicación.

A quienes no les termina de convencer la resolución de esta negociación es a los miembros de Coparmex a nivel local y nacional, que ven con no muy buenos ojos el hecho de que México esté aceptando todas las exigencias del mandatario norteamericano y luego celebre los acuerdos como si fueran una victoria.

Falta alrededor de año y medio para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y parece que será año y medio de estar pegados a la computadora o celular esperando a ver con qué mensaje nos sorprende el vecino del Norte y que efectos tiene en el mercado nacional.

El fin y comienzo

Lo que parece cada vez más cercano es el fin del proceso electoral de Baja California, y es que hoy finalmente se llevará a cabo la entrega de la constancia de mayoría al virtual ganador de la elección de gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

En días anteriores se repartieron las 17 diputaciones locales, todas ellas para candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, y al mediodía de hoy (si no hay cambios de última hora) se espera que Bonilla reciba su constancia de manos del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Clemente Custodio Ramos Mendoza.

Con esto estamos un paso más cerca del fin de un proceso electoral histórico que acabó con 30 años de panismo y todo parece indicar que dará pie a la primera legislatura paritaria en el Congreso del Estado.

Tras la entrega de la constancia, ya sólo quedarían los virtuales ganadores a presidentes municipales, de nuevo, todos de la coalición, en obtener su respectiva constancia, lo cual todo parece indicar se hará antes de que termine la semana.

Por cierto, será la primera vez que más mujeres gobiernan los ayuntamientos de Baja California, ya que serán tres mujeres alcaldesas, en Mexicali estará Marina del Pilar Ávila Olmeda; en Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra y en Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.

Luego de entregadas las constancias, sólo habrá que ver si no hay recursos ante los órganos electorales, ya que de no presentarse, se daría por concluido el proceso electoral y sólo habría que esperar las fechas para que diputados, alcaldes y gobernador tomen protesta.