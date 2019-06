Terminan cómputos



Después de 4 días de intenso trabajo, quejas de partidos y un estrés que causó más de un error en los cómputos distritales, poco antes de las 23:00 horas del sábado terminaron oficialmente los cómputos distritales de Baja California, confirmando los resultados del PREP.

De momento ya se entregaron las 17 constancias a diputados electos en el estado, y se espera que la próxima semana el Instituto Electoral Electoral de Baja California, que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza, termine con la entrega de la constancia de Gobernador y los cinco alcaldes.

Por cierto, se rumora que será hasta el martes cuando se entregará la constancia de ganador al virtual gobernador electo Jaime Bonilla, aunque en un inicio su partido había solicitado que se entregara antes del sábado, tal vez con la intención de ya tenerla para la visita de Presidente de la República a Tijuana, pero finalmente no se dio debido a las fallas presentadas en el cómputo del distrito X, situación que incluso ocasionó que representantes de partido y autoridades centrales del Ieebc estuvieran en el lugar, según cuentan.

Lo que también se debe definir, ahora que ya terminó el cómputo, es la situación de Transformemos, que en los resultados del PREP no alcanzó la votación mínima del 3% en ninguna de las votaciones y, en consecuencia, perdería su registro local.

Con una votación similar está el Partido Verde Ecologista, que tampoco alcanzó el 3%, pero dado que es un partido con registro nacional simplemente se quedaría sin financiamiento estatal, mientras que Transformemos sí se está jugando el registro en los resultados de estos cómputos distritales.



La Luz del Mundo

Tras la escandalosa detención de Naasón Joaquín García, líder de la religión la Luz del Mundo, al serle imputados los delitos de tráfico de personas, tráfico para la producción de pornografía infantil y la violación de un menor, todos los políticos que en su momento lo recibieron con bombo y platillo ahora desconocen que haya existido una relación, cosa que no es ajena para algunos políticos de Baja California.

Habrá que recordar que la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón, le dio las llaves de la ciudad al líder de la organización religiosa, motivo por el cual de inmediato fue cuestionada por esta acción, dicen que ella rápidamente se escudó en que el delegado de la Secretaría General de Gobierno en dicha ciudad, Silvano Abarca, le entregó un reconocimiento por parte del Estado.

Pero comentan que en ningún momento pudo justificar por qué se le entregaron las llaves de la ciudad, que también hay que decir le dieron las llaves de la Ciudad de Tecate y Ensenada, por lo que habría que preguntarle a los todavía alcaldes cuál fue el motivo, esperando que la respuesta no sea tan infantil como la de Mirna Rincón, en la que solo se justificó diciendo que otros también lo hicieron.



Le llueven críticas

Luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tijuana, quien no perdió la oportunidad de subir la foto del recuero a sus redes sociales fue el alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna.

Sin embargo, el detalle no fue bien recibido por sus seguidores de Instagram y Facebook, en donde generó comentarios tales como "ya anda acomodándose en Morena" o "de casualidad no te dio vergüenza por como tienes a nuestra Ensenada".

Y es que para nadie es nuevo que desde hace meses el Alcalde ha intentado desligarse del PRI, aparentemente para en un futuro y con el apoyo de su hermano, el senador Gerardo Novelo, posiblemente entrar a Morena, sin embargo, por las condiciones en que actualmente están los servicios públicos de Ensenada y los conflictos que tiene con los burócratas por la falta de pago, sus "bonos" andan muy bajos.