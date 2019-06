Vendrá AMLO a BC

Todo parece indicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo está esperando que pasen las elecciones en Baja California para realizar otra visita.

El delegado de programas para el desarrollo del Gobierno federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, en una entrevista con GRUPO HEALY, dijo que ya preparan la siguiente visita del Presidente a la Entidad para el próximo sábado 8 de junio.

En esta ocasión, López Obrador encabezará la entrega de apoyos en Ensenada.

El Presidente visitó Tijuana el 6 de enero, cuando presentó de manera oficial el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte.

El pasado 26 de marzo llegó a Mexicali donde estuvo de pasadita, primero para irse a San Luis Río Colorado, Sonora y luego a Tijuana, no sin antes sostener una reunión con personajes de la capital de BC.

El 27 de marzo desde Tijuana ofreció su tradicional conferencia mañanera que permitió a los medios locales hacer cuestionamientos, además encabezó en esta ciudad reunión en materia de seguridad.

Habrá que estar al pendiente de la siguiente visita del Mandatario ahora a la Cenicienta del Pacífico en una semana, donde seguramente los habitantes tendrán varias peticiones que hacerle. Claro, eso si no cambia la agenda.

Por cierto, Ruiz Uribe comentó que prácticamente tienen las oficinas federales cerradas, esto para evitar cualquier señalamiento por el periodo de veda electoral.



En vilo rosaritenses

Bien dicen que “pueblo chico, infierno grande”, por eso las expectativas sobre los resultados electorales en Rosarito mañana se antojan de película, muy al estilo de “La Ley de Herodes” donde todo y nada pasa al mismo tiempo.

Por un lado, los panistas encabezados por los ex alcaldes Silvano Abarca, Luis Enrique (Gigio) Díaz y Antonio Macías, buscarán desesperados junto con el diputado Ignacio García Dworak defender el voto para María Ana Medina y el propio Abarca Macklís que busca de nuevo ser diputado, pero en esta ocasión van solos ya que, funcionarios que trabajan en el Gobierno Municipal aunque llevan los mismos colores darán sus bonos a la competencia, es decir, a la candidata de la coalición “Juntos haremos historia”, Araceli Brown, lo que sin duda representa un

duro golpe para el albiazul.

Pero en Morena no cantan mal las rancheras ya que según comentan, los pleitos internos por los egos exacerbados, sobre todo de Fernando Serrano y Antonio Serret, ex panista y ex priista respectivamente, que buscan hacerse notar a como dé lugar han causado huecos enormes en la campaña de Brown, donde la teoría del “voto cruzado” es una constante, más aún con la presunta intervención de la alcaldesa Mirna Rincón, para favorecer a los morenos.

El músculo se medirá dependiendo qué tan hábiles sean para el acarreo, los cochupos y transas, porque las campañas no alcanzaron a prender el ánimo del votante, así es que lo más seguro es que el voto duro de estas fuerzas políticas sea el que defina al ganador y por supuesto el abstencionismo, se lleve el premio, para no variar.