'Reviven' al PES

Y pues resulta que el nuevo aire que le regaló el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California al Partido Encuentro Social finalmente rindió frutos, y ayer miércoles la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del IEE básicamente como el ave Fénix, trae al partido de vuelta a la vida, aprobando su registro a nivel local.

Esto luego de que el PES perdiera su registro nacional al no alcanzar el 3% de la votación emitida en las elecciones federales del año pasado, a pesar de ir en la alianza con el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador.

Eso sí, que de ser aprobado su registro por el resto del Consejo el partido de todos modos no podría participar en las elecciones locales de este año, pues dicho registro entraría en vigor el 1 de junio, un día antes de la jornada electoral, aunque con esto ya se hace acreedor a financiamiento.



Abandonan el barco

Ya el martes se hizo pública la renuncia de Fernando Castro Trenti al Partido Revolucionario Institucional en Baja California, y bueno, se esperaba que parte de su grupo político dentro del PRI tuviera acciones similares en los próximos días.

La primera en anunciar también su salida fue la ex dirigente estatal del Partido, diputada local y federal, Nancy Sánchez Arredondo, quien en rueda de prensa señaló su destierro del partido donde militó los últimos 30 años, argumentando que el PRI actual ya no es “su partido”.

En la rueda de prensa también estuvo presente Juan Bautista Montejano, ex diputado local por el PRI, quien por cierto también acudió a la presentación del libro de Tatiana Clouthier.

Lo que tampoco faltó fueron las críticas de la ex diputada a su dirigencia estatal y nacional, sobre todo ante las irregularidades que afirma sucedieron en el proceso interno para designar candidatos de este partido, donde acusó se dio preferencia a candidatos emanados del PAN y candidatos que no cumplían con los requisitos para postularse.

Y para rematar su aviso de salida del PRI, al igual que su ex-compañero de partido, Sánchez Arredondo afirmó que votará por el morenista Jaime Bonilla en las elecciones locales, con quien señaló tener coincidencias, aunque negó una y otra vez la posibilidad de afiliarse a Morena.



Debatitis

Los que ya quizá ya se tomaron mucho cariño pues se han visto muy seguido, son cinco candidatos a la Gubernatura del Estado.

Y es que han sido ya varios los debates, foros y encuentros a los que son invitados todos y acuden a hablar de sus propuestas y temas de interés para la entidad.

Tan solo los oficiales, organizados por el Instituto Estatal Electoral fueron tres, el primero en Tijuana, luego en Mexicali y el último en Ensenada.

Pero además están los organizados por organismos empresariales como Canacintra de los municipios y la Coparmex.

También están los tradicionales como el de GRUPO HEALY y a los que han sumado otros encuentros parte de estaciones de radio.

Además del foro Reflexión México que organizó Tijuana Innovadora y otras reuniones de organismos educativos.

En broma, uno de los candidatos, Ignacio Anaya Barriguete, del PBC, dijo que ya perdió la cuenta de cuántos han sido, que son como doce, y que ya hasta le dijo a Héctor Osuna que lo veía más a él que a su familia.

En algunos como los industriales, los temas que han pedido a los candidatos son acorde a los intereses del sector que representan.

El martes por la tarde se llevó a cabo debatesciudadanos.mx convocado por la Coparmex Tijuana.

Resultaron interesantes el escenario, la forma en cómo involucraron a ciudadanos ahí presentes y otros a través de video, así como las preguntas de cinco expertos en diversos temas, quienes podían replicar al candidato.

Sin embargo, el formato no permitía que los candidatos debatieran entre sí, además de que con tantas preguntas, hubo temas que fueron repetidos.

También estuvo como de más que estuvieron mencionando en cada ronda al candidato ausente, lo que hacía que se perdieran minutos importantes.

El debate maratónico duró como tres horas, en las que los candidatos aguantaron valientemente los cuestionamientos.

Este día el encuentro será en Mexicali y fue convocado por la Canacintra.

Las campañas están ya en la recta final y los candidatos tienen hasta el 29 de mayo para pedir el voto.