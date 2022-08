Un “espaldarazo” por parte del Presidente de la República recibió la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes 12 de agosto, cuando poco más de una veintena de vehículos fueron incendiados en distintos municipios del Estado, la gran mayoría en Tijuana.

Andrés Manuel López Obrador destacó las cualidades de la Gobernadora y dijo que su visita este viernes a Baja California, respondía al apoyo que se le da y la confianza que se tiene en su gobierno.

El primer mandatario, también aprovechó su conferencia “mañanera”, que se realizó en Tijuana, para advertir que la quema de vehículos se debía a asuntos propagandísticos de orden político orquestado por sus adversarios, pero dijo no saber su origen y si este fue planeado con antelación. Al Presidente se le vio de buen humor, y hasta bromeó con el tweet que publicó en redes sociales el ex presidente, Vicente Fox Quezada, en el que lo invita a tomarse una foto junto a los también expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Muy animado, López Obrador también invitó a los medios de comunicación a asistir al Grito de Independencia donde tocarán los Tigres del Norte.

Muy a su estilo, López Obrador, capoteó la pregunta sobre los recortes del caudal de agua del Río Colorado anunciados por el Gobierno estadounidense y sólo atinó a decir que tiene muy buena relación con el Presidente Joe Biden, y que hay quienes quieren que se pelee, pero que eso no pasará. Y hablando de pleitos, también se abordó el tema de los señalamientos del Senador Jaime Bonilla hacia la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, si bien no abundó mucho, sí hizo un llamado para que se dejen a un lado los pleitos, pues lo más importante es el bienestar del pueblo y confió en la cordura. Por cierto, dijo tajante que la Gobernadora no tiene ningún nexo con el crimen organizado y que tampoco, habrá denuncias.

Durante su visita a Tijuana el Presidente acudió también a supervisar los proyectos del viaducto Aeropuerto-Playas de Tijuana y la garita internacional Otay 2,de la que dijo, espera inaugurar antes de dejar su mandato.

PARA EL SETE BC

Los maestros pertenecientes al SETE BC estarán en paro de labores a partir de este lunes 22 de agosto, así lo informó mediante un comunicado el secretario general de dicho organismo, Héctor Miguel Lara Ochoa.

Ante esto se anunció que los docentes se estarán manifestando y en paro permanente en las sedes de la Secretaría de Educación en el Estado de las 8:00 a las 17:00 horas.

El paro de labores a escasa una semana de iniciar el ciclo escolar en educación básica, es decir, Preescolar, Primaria y Secundaria se da según expresan en los motivos por el rezago en pagos y altas de base a jubilados, activos e interinos.

Habrá que ver que acciones toma la Secretaría de Educación que dirige Gerardo Solís Benavides quien además trae el paquete de tener las escuelas en condiciones para el regreso a clases, principalmente en Mexicali donde las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados en estas fechas.