Recibirá Rosarito a miles

Durante dos fines de semana, iniciando éste, miles de personas estarán en Rosarito para ser parte del Baja Beach Fest, evento que presenta artistas de renombre del género reggaetón y música latina mayormente, pero este año también se une el Grupo MS, que toca banda sinaloense.

Por eso también se espera que aficionados de otros estados del País, viajen al municipio para estar presentes, a pesar de los costos del boleto, van desde los 5 mil 700 hasta poco más de los 15 mil pesos por entrada.

Algunos lugares como el Cobach Rosarito hasta ofrece estacionamiento seguro durante los tres días que dura el evento, bajo la idea de apoyar a la institución, aunque claro, no se sabe si tiene permiso para operar como estacionamiento, porque por supuesto no será gratuito, y seguramente muchos más están viendo la oportunidad de hacer lo mismo.

Seguro dicen algunos, los que también querrán literalmente, hacer su agosto, son los policías municipales de Rosarito, conocidos ellos por “mordelones” y por abusar de sus placas con todo aquel que se pueda y con quien no también, así que ya afilan sus colmillos, porque esto no es nuevo y los jefes cada vez exigen más cuotas que cubrir, bueno al menos eso aseguran algunos agentes que son obligados a entrarle a la extorsión, so pena de dejarlos en puntos fijos, como castigo.

Por cierto, resulta que los organizadores del evento tendrán salvavidas para evitar cualquier incidente en las frías aguas del Pacífico, pero contrataron a los mismos salvavidas que laboran en el ayuntamiento, por lo que no se sabe en realidad cuántos estarán disponibles para cuidar a todos aquellos que no tienen dinero para entrar al concierto y que se reunirán alrededor de las vayas que ya fueron colocadas, para disfrutar del evento aunque sea “de lejitos”.

LIBRAN PROCESO

Luego de que se esperara por varias semanas que se llevara el proceso penal contra los tres subsecretarios de finanzas que trabajaron en la administración del ex gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, en una maratónica audiencia de vinculación a proceso, los imputados libraron la primera batalla.

Los cargos que se imputaban en un inicio fueron los de abuso de autoridad y peculado, pero al final quedó sólo en abuso de autoridad, el cual la juez determinó que no había pruebas suficientes o determinantes para vincular a proceso a los tres ex funcionarios.

Por lo pronto, la Fiscalía que encabeza Iván Carpio señaló que se seguirá con la búsqueda de pruebas para lograr vincular a proceso a los señalados, pero por lo pronto ya se dieron cuenta que con lo que tienen no es suficiente.

El expediente data de la pasada administración, denuncia que fue interpuesta por el entonces secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Por cierto, la audiencia del próximo 15 de agosto en la que se busca imputar cargos a ex funcionarios de la pasada administración por el contrato para construir una planta fotovoltaica que alimentaría el acueducto que lleva el agua del Río Colorado a la zona Costa sigue en pie.

Por lo que habrá que ver cuales son los funcionarios que asisten a la sala del Nuevo Sistema de Justicia Penal para ver si un juez determina vincularlos a proceso o la libran, como acaba de pasar con los ex subsecretarios de finanzas.