Buscan ser consejeras

La que ya anda muy apuntada, “apuntadaza dirían”, es la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, quien aspira a ser consejera del partido Morena en el que milita, pues así podría tener al menos su voto que según se dice influiría en los nombramientos a las candidaturas del 2024.

Dicen los enterados que hay por lo menos, una veintena de aspirantes al distrito 7, al que pertenece Rosarito y por lo pronto, la edil ya ha echado mano de su influencia para exigir a los empleados del ayuntamiento que acudan a las urnas morenistas, para votar por ella, so pena de ser despedidos de no hacerlo, junto con sus familiares, pues no hay que olvidar que cualquier ciudadano, morenista o no, puede ejercer ese derecho.

Así que las cuentas se harán para ver si coinciden, al final de la jornada, a realizarse este fin de semana.

Lo malo dicen algunos, es que la diputada Rocío Adame, también busca colocarse en este puesto y ahí, las opiniones están muy divididas, porque la legisladora anda muy adelantada haciendo campaña para suceder a Brown Figueredo, algo que dicen, no suena descabellado, pese a la idea de Araceli Brown, de intentar reelegirse, por segunda vez, a la alcaldía.

Los puristas del derecho electoral, aseguran que la edil quiere aprovecharse de que la ley no especifica cuántas veces puede elegirse un alcalde, pues solo se indica que tiene derecho a reelección y de ahí dicen, se quiere agarrar.

En este distrito se elegirán a dos hombres y dos mujeres como consejeros, así que tal vez, Rocío Adame y Araceli Brown, podrían ser las que más posibilidades tienen de ser electas, pero para nadie es desconocido que sus intereses son diametralmente opuestos.

REINGENIERÍA MUNICIPAL

Parece que el Ayuntamiento de Mexicali busca eficientizar los recursos, por lo que se están llevando a cabo reingenierías en los distintos departamentos para ver en qué zonas puede haber menos personal y en cuáles se requiere más.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, señaló que en esta semana que personal del Sistema Municipal de Transporte pasaría a la dirección de alcoholes para fungir como supervisores; en primera instancia se pensó que era una reacción al fallecimiento de una persona en un bar que estaba abierto en horas que no debía.

Pero apenas ayer la Alcaldesa detalló que es parte de la reingeniería y que ésta seguirá y la próxima área será el Instituto del Deporte y Cultura Física de Mexicali.

También señaló que no se trata de correr gente, sino de ocuparla donde realmente se necesita ya que hay áreas con poco personal y otras con demasiado.

Comentan que la noticia de la reingeniería en el Imdecuf trae a uno que otro trabajador nervioso ya que según comentan durante algunas administraciones, fue el área que más personas basificó y temen que en la revisión se les informe que hay exceso de personal para las funciones a realizar.

‘CHOCOLATES’

Baja California tiene asegurados 90 millones de pesos para bacheo, esto derivado de la regularización de vehículos de procedencia extranjera a través del decreto federal, señaló el delegado único federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

A la fecha, el estado suma ya 50 mil vehículos regularizados y según comentó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el estado ya es el primer lugar en regularizaciones.

De los 50 mil vehículos ya legalizados, 20 mil aproximadamente corresponden a Mexicali; hay que recordar que el recurso será distribuido entre los municipios según la cantidad de vehículos regularizados, según lo dicho en primera instancia por el gobierno federal, por lo que seguramente Mexicali y Tijuana serán los ganones.