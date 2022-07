DÍA EL ABOGADO

Con algunos desayunos en varias partes del estado, los abogados bajacalifornianos estarán celebrando el Día del Abogado, el primero durante el sexenio de la también abogada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Sin duda que los jurisconsultos merecen un reconocimiento por su labor, aunque claro que no todos, porque hay algunos que no merecen el título pues no le dan buen uso, como en muchas profesiones.

Hay quienes han llegado a considerar que el gremio está medio pasivo en relación a diversas situaciones, como por ejemplo ya nadie se queja de los enormes rezagos en el Poder Judicial del Estado, tampoco critican la actuación de algunos jueces, mucho menos encabezan algunas problemáticas sociales, como cuando en 2017 se pusieron a la cabeza de las manifestaciones por el “megagasolinazo” del entonces presidente Enrique Peña Nieto, o su apoyo para echar por tierra la llamada “Ley del Agua” del tristemente célebre ex gobernador panista Francisco “Kilo” Vega de Lamadrid.

O cuando sumamente indignados protestaron contra el voraz haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los tiempos en que firmaba como presidente el magistrado Jorge Armando Vásquez. Tan fuerte fue la protesta que esa insultante propuesta fue desechada.

Ahora, cuentan quienes saben de eso, el gremio de abogados, principalmente los dirigentes de varias agrupaciones, se ha “alineado” e incluso han resultado favorecidos.

Por cierto, relacionado con el Poder Judicial del Estado y sus largas vacaciones, ayer se comentó en este espacio que las actividades se reanudan el 31 de agosto, pero en realidad el último día de descanso judicial es el 31 de julio, para reincorporarse el 1 de agosto.

LA GUARDIA

Dicen que donde empieza a crecer la inconformidad es en el gremio del autotransporte, puesto que han detectado que los nuevos elementos de la Guardia Nacional, a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, que sustituyó a la Policía Federal sección caminos, han empezado a hacer de las suyas en las carreteras federales de Baja California.

Los militares vestidos de Guardia Nacional empezaron a hacer su agosto en pleno julio, al plantarse en forma sorpresiva en la carretera Mexicali-Tijuana, así como en el kilómetro 39 de la vialidad Mexicali-San Felipe, donde “atoran” a los camiones de carga, a veces aunque vayan vacíos, para pedir documentos diversos.

Claro que al detectar cualquier presunta irregularidad, los Guardias parecen haber aprendido rápidamente las viejas mañas de las anteriores corporaciones, porque siempre hay manera de llegar a un buen arreglo.

Así que todo parece indicar que eliminar a la Policía Federal para entregar las carreteras del país a la Guardia Nacional militar, es la misma.

CARRETERAS

Y hablando de carreteras, siguen ocurriendo accidentes fatales en las carreteras del estado, ayer ocurrió uno en el camino a San Felipe.

Sin duda, algunas autopistas requieren supervisión al ser consideradas peligrosas, sobre todo en los tramos que son de un solo carril para cada sentido.

Ojalá autoridades, pero sobre todo los conductores, pongan atención durante este periodo vacacional en que muchos bajacalifornianos deciden usar las carreteras para salir a pasear.