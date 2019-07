Alguna vez te has preguntado, ¿Cuanta basura generas en un día, una semana o hasta un año?, si nos pusiéramos a calcularlo llegaríamos a una cantidad exorbitante. Pero mejor, si en vez de hacer ese cálculo… ¿empezamos con un cambio?, ¿Qué tal evitar los desechables?, las bolsas de plástico y las botellas del mismo material, que solo terminan contaminando nuestros océanos y matando a miles de especies, incluida la nuestra.

Hoy te voy a platicar de un movimiento llamado -Zero Waste- o cero desperdicios, esta es una tendencia ecologista que no solo se trata de reciclaje si no que va mucho más allá, esta idea propone seguir un estilo de vida en donde podamos reducir al máximo la cantidad de residuos que usualmente generamos llegando al punto en el que al día o incluso una semana llegues a producir nada de basura.

Esto se puede llegar a escuchar como algo realmente complicado o imposible, pero es todo lo contrario, dado que muchos piensan que al iniciar con este estilo de vida necesitas comprar todos tus productos biodegradables, ¡pero no es así!, lo primero que tienes que hacer es acabarte todos aquellos productos que actualmente usas, porque si estabas pensando en tirarlos para comprar artículos nuevos lo único que vas a hacer es producir más basura de la que ya haces, y recuerda la idea aquí es producir menos.

Así que ahora que si te hayas terminado todos tus productos puedes optar en comprar a granel tu shampoo, el jabón, y todos aquellos productos de limpieza del hogar, solamente busca tu punto de venta más cercano, de esta manera reduces el uso de plástico de los miles de shampoo que has comprado hasta hoy, y así reciclamos esos empaques utilizándolos nuevamente.

También está la opción de comprar todos esos productos orgánicos o hacerlos tu misma en casa, muy pronto subiré un video a mi canal de Youtube donde hago algunos de estos productos de forma casera para que estés muy al pendiente, y así cuidemos juntos el mundo sin gastar tanto dinero.

Otra opción que todos podemos hacer es comprar el arroz, el frijol, las pastas y todos aquellos productos que venden en bolsa en el supermercado pero que es muy fácil sustituir, dado que en México es muy común que existan mercados sobreruedas o también conocidos como tianguis, en donde venden fruta y esos productos a granel que suelen ser mucho más baratos y frescos.

Así que para remplazar la bolsa puedes reciclar frascos de vidrio de algún producto que hayas comido antes, como la mayonesa, la mermelada o incluso jugos que venden en esa presentación, de esa manera solo pides que te los rellenen y listo, o si se te hace pesado puedes optar en llevar tus recipientes favoritos, y para la fruta opta por las bolsas ecológicas que incluso puedes comprar en el mismo tianguis hasta en 5 pesos.

Pero algo en lo que estoy segura todos podemos poner nuestro granito de arena es en ya no utilizar popotes, los popotes tardan más de 800 años en degradarse y es un producto que solo utilizamos 5 minutos o una hora, pero cuando llega al océano es realmente perjudicial, así mismo con los desechables, así que si eres fan de los popotes compra uno de acero inoxidable, el cual puedas usar una y otra vez, así como crear tu propio kit de un tenedor, cuchara y cuchillo de los mismo que tu tengas en casa, así como utilizar un termo para rellanarlo una y otra vez, realmente son cambios pequeños que pueden ayudar a nuestro planeta de una manera increíble, hoy yo te animo a qué #HagamosUnCambio , ahora cuéntame tú, ¿Qué haces para ayudar al medio ambiente?.



*La autora es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.