ZONA SÍSMICA

... Se cae la sopa. Eso es lo que dice el coloquial refrán y es exactamente lo que le pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien ya sentía que tenía dos curules en la próxima legislatura que se estrena el jueves.

El partido del Sol Azteca ya se frotaba las manos porque iba a tener dos legisladores locales, sólo que la sesión del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación realizada el viernes pasado en Guadalajara, les dio un baño de agua helada.

Los magistrados que analizaron el asunto, determinaron reducir al PRD una diputación, misma que fue entregada al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que Claudia Elizabeth Ramírez Quintero será diputada.

Seguramente nada ni nadie le puede quitar la sonrisa de oreja a oreja que trae la futura legisladora.

De esta manera, el partido albiazul contará con cuatro legisladores, mientras el PRD sólo tendrá una curul.

Aunque los panistas van a tener que demostrar si en realidad se convierten en una oposición seria, porque los aún diputados azules y los que renunciaron a ese partido, francamente quedaron sumamente desprestigiados, devaluados y tildados de corruptos.

Procurador

A menos de dos semanas de haber sido designado Procurador General de Justicia del Estado, en sustitución de Perla del Socorro Ibarra Leyva, Cristian Colosio Lule trae bastantes fierros ardientes en la lumbre.

Para empezar, en un solo fin de semana le mataron a dos agentes ministeriales, uno en Tecate y otro en Tijuana, así como a un policía municipal en Tijuana.

Son crímenes de alto impacto que deben ser resueltos, puesto que si la dependencia no es capaz de sacar adelante esos casos, la ciudadanía pensará que mucho menos los crímenes y delitos cometidos en contra de "civiles".

En Mexicali también trae el caso de unas agresiones a balazos y amenazas en la zona del ejido Lázaro Cárdenas en contra de Ofelia Hernández Beltrán y su familia.

Aunque la Policía Ministerial del Estado pudo detener y poner a disposición de un Juez a un autor del ataque a balazos, los afectados han señalado públicamente a otras persona como autores intelectuales y, lo preocupante, es que de la misma manera dicen que en el Ministerio Público de Ciudad Morelos protegen a esas personas.

Por cierto, en las indiscretas paredes de la Procurduría General de Justicia del Estado, se escucha que el Subprocurdor de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, anda con un genio endemoniado. Unos dicen que es por envidia, puesto que al renunciar Ibarra Leyva pensó que iba a quedar como Procurador, pero el dedo del Ejecutivo apuntó hacia Colosio.

Así que los platos rotos los están pagando los trabajadores de la PGJE en Mexicali, puesto que Ramírez al parecer no sabe como Colosio, que tenia un par de meses de haber regresado a la dependencia, quedó como Procurador, así que dicen anda echando la culpa a todos porque siente que le pusieron zancadilla para impedirle la llegada a ese cargo, que es el único en la jerarquía de la dependencia en el que no ha estado.

Cifra negra

De Ciudad de México llegan reportes de que "la leyenda" del box, Julio César Chávez, no quiso denunciar formalmente ante las autoridades el asalto que sufrió a punta de pistola en una calle de la capital del país.

Es de esta manera en la que el estrella del boxeo pasa a formar parte de la llamada "cifra negra" de los delitos cometidos a lo largo y ancho de México.

Lo que no se sabe es si el estrella del cuadrilátero no presentó la denuncia por la molestia, indignación e impotencia, o porque de plano como miles y miles de mexicanos víctimas de delitos, no confía en las autoridades investigadoras de delitos, puesto que a pesar de recibir el trato privilegiado, porque incluso la procuradora de Ciudad de México le habló telefónicamente, se negó a acudir a presentar una denuncia.

Para muchas víctimas de delitos es preferible quedarse con el susto y el daño patrimonial, que ir a perder tiempo en las oficinas del Ministerio Público.