Apenas hace tres semanas escribí sobre la palabra birlar ante la posibilidad de que le birlaran (robaran o volaran) la presidencia de Morena al polémico Porfirio Muñoz Ledo; y no diré que tuve boca de profeta porque yo no creía que eso no iba a suceder: Pero se consumó la debacle y Porfirio se quedó sin la silla presidencial (partidista, claro está).