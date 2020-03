Yo no paro

Para hoy 9 de marzo, dada la indignación de recientes asesinatos femeninos, se convocó a un paro de labores para las mujeres, de inicio por organismos civiles y empresariales, pero que, igual que la marcha de ayer, se tergiversó, ya que el colectivo feminista se adueñó de ambos eventos para lograr sus fines de exigir el aborto libre para todo el país.

Un día sin mujeres... ¿Qué ganamos con esto? Acaso con ello se va a erradicar la violencia? Todos, de una u otra manera la sufrimos, no solo del hombre contra la mujer como nos lo tratan de vender. Vivimos una violencia generalizada y no solo de hombres contra las mujeres, también hay mujeres que matan mujeres. ¿Recuerdan a las famosas poquianchis? Tres hermanas en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dedicadas a robarse jovencitas para prostituirlas. La mataviejitas, una enfermera que por robarlas, les inyectaba anestesia, muchas morían. La hiena de Ecatepec, ayudaba al monstruo de su marido a torturar y matar mujeres. Y sin ir tan lejos, ¿Quien secuestró, ayudó a torturar y violar a Fátima, de 7 años? también una mujer.

La realidad es que las mujeres no somos unos ángeles, sino seres humanos, capaces de todo Decir que el hombre es el violento, el manipulador, el violador, el asesino etc., es un engaño, la mujer también lo es. La violencia nada tiene que ver con el sexo de la persona que la ejerce, y en la mayoría de los casos, tampoco con la persona que la recibe.

Así que para acabar con la violencia en general, hay caminos más efectivos: Dar en casa y exigir una mejor educación basada en valores y elemental civismo. Sabotear conciertos de reguetoneros que denigran con sus dichos a la mujer; exigir se cancelen series de narcos y canciones que tratan a la mujer como basura, u objeto desechable, etc. pero… dejar un día de trabajar o estudiar no soluciona nada, solo es falso protagonismo.

Es curioso cómo las feministas pregonan defender y apoyar a las mujeres, sin embargo jamás se sabe, se preocupen por las jovencitas que se traen engañadas de los pueblos para prostituirlas, condenándolas a una vida de esclavitud de la que difícilmente pueden salir. Estas chicas viven un verdadero infierno, terminan destruidas física e interiormente, muchas terminan suicidándose o sus “ dueños”,( a veces también mujeres), las mandan matar cuando ya no producen. ¿Habrá alguna feminista que esté dispuesta a ayudarlas?

Definitivamente, aunque la violencia sea la bandera del feminismo radical, solo es en apariencia ¡ ellas son las primeras generadoras de violencia ¡, la mujer no les importa. La mayor prueba es su lucha por el derecho de la mujer al aborto. Si una mujer puede legalmente matar a su propio hijo, un ser indefenso, ¿ Qué mayor violencia puede existir?

Este 9 de marzo yo no paro, porque una mujer orgullosa de ser mujer, impregna todo lo que toca con su esencia femenina. En una sociedad enferma, el tejido social se reconstituye de la mano del varón y no en lucha contra él, no un día, sino todos los días.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es Consejera Familiar.