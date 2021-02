El tema de estos envíos reiterativos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son motivo o causa de lo que ocurre día tras día en sus mañaneras. No existe la menor duda, que nuestro Presidente genera comentarios.

Sus palabras frecuentes en contra de adversarios políticos se encuentran los periodistas, los comunicadores, noticieros de la TV, prensa, etc., y por lo tanto, en un alto porcentaje de sus intervenciones con micrófono abierto. Hace dos días dijo: “Ya chole” con los críticos de mi gobierno; como agregando: “Ya déjenme en paz”. Y es que sus críticos no le dejan un minuto de reposo. Obrador ya está hasta la coronilla de esta prensa “reaccionaria”- así la debe considerar López Obrador.

La clave de esta columna es preguntarle al propio Presidente si no se da cuenta de que esa molestia que le causan sus adversarios la provoca él mismo. Difícil de entender sus intervenciones mañaneras persistentemente en contra de todo lo que no le favorece, que siempre culpa a sus enemigos los conservadores. No ha habido una protesta contra su gobierno que no dé por hecho que son sus adversarios políticos.

En el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por Morena, un numeroso grupo de ciudadanos lo acusan de violador de mujeres y las mismas víctimas de Salgado Macedonio a la vez lo han acusado. En este caso sensible, Andrés Manuel López Obrador ¡se lanza en defensa del supuesto violador! ¡Increíble!. Que Dios salve a los inocentes. Argumenta el mandatario que lo que se debiera hacer en este caso, es dejar que en una encuesta los guerrerenses decidan. Ya sabe usted: las encuestas manipuladas y apoyadas naturalmente por las multitudes de Morena. Eso es democracia, argumenta López Obrador. Como si el apoyo de multitudes a Morena, en este caso fuera una democracia auténtica. Debemos reiterar una vez más que no a democracias compradas. No será la primera vez que el Presidente sale en defensa de personajes de la política ampliamente criticados por la prensa escrita y responsable de la noticias de la televisión, que simplemente hacen su trabajo; expresan no sus ideas personales sino los acontecimientos reales que la misma noticia informativa provoca y que es la que dan forma a los comentarios, y no precisamente por adversarios del gobierno.

Ya en otra ocasión Obrador salió en defensa de Manuel Bartlett, al frente de la CFE, conociendo el ejecutivo el historial negro de Bartlett. No será la primera vez que esta defensa desconcertante del Presidente a favor de personajes de discutible moralidad. En el caso de la profesora Elba Esther Gordillo, a mí no me cabe la menor duda de que la dirigente nacional del SNTE amaso enorme fortuna, vía cuota de los millones de maestros; yo soy profesor del SNTE y conozco por lo tanto los descuentos mensuales que se nos aplican- Obrador no lo debe ignorar. Nuestro lúcido Presidente la perdono de hecho, una ofensa para mentes lúcidas, que no se cosen al primer hervor. ¿Y el discurso de moralidad y ética del presidente, en dónde queda? ¿Y el caso de Emilio Lozoya disfrutando de su libertad, mismo que debería estar refundido en la cárcel, a dónde lo mandamos? Te das cuenta…Nos vemos.

*- El autor es artista plástico.