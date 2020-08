Y no pasa nada

Siempre se ha dicho que en México tratándose de autoridades, pase lo que pase nada pasa. Que si algo tenemos los mexicanos es que, o somos muy aguantadores, muy apáticos, o muy tontos.

Y vaya que hemos tenido autoridades de lo peor, que nos han saqueado durante años, nos han visto la cara, y seguimos apoyándolos como si careciéramos de memoria, o no nos quedara otra que hacerlo.

Hoy con un Presidente que prometió erradicar la corrupción, cero impunidad y atender prioritariamente a los pobres, promesas que millones de mexicanos creyeron como la esperanza de por fin, tener un gobierno que les cambiara la vida a millones, hartos de tanta corrupción, falta de oportunidades y pobreza, al final ha resultado peor que todos.

A casi dos años de estar en el cargo, el Presidente López Obrador, nos damos cuenta cómo en sus mañaneras hace una serie de referencias religiosas, algunas hasta como burla, que ningún otro mandatario se había atrevido a hacer, algo prohibido para quien asumiera ese cargo, y de lo cual nadie dice ni hace nada. Y no es lo único, cada día, se suman más acciones que en cualquier otro país tendrían serias consecuencias para el mandatario, no aquí en México donde pase lo que pase, no pasa nada. Algunos ejemplos:

La crisis auto provocada de gasolina a pocos meses de su encomienda, con el pretexto de combatir el huachicol, cuya estrategia mal planeada, estranguló el abastecimiento, quedándose varios estados sin gasolina y cuyos resultados fueron nulos, ya que no hay indicadores que muestren que la venta de gasolina aumentó por parte de Pemex, siendo toda una simulación, y nada ocurrió.

Soltar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, convivir con su familia, saludar de mano a la mamá del Chapo, dando la impresión de ser allegados, que están en comunicación; y para rematarla, aceptar públicamente que fue él quien dio la orden de soltarlo, convirtiéndose de facto en un delincuente. Increíblemente, tampoco paso nada.

Quitar el apoyo a mujeres y niños con cáncer, así como el Seguro Popular donde millones de mexicanos eran atendidos, supliéndolo con el INSABI que no cubre los mismos beneficios, y ha resultado un fraude. Y ni con las protestas de los padres de los niños, llega a pasar nada.

Últimamente, los video escándalos que salieron a la luz de millones de pesos entregados a su hermano Pío López Obrador para la campaña de AMLO, un delito electoral que en cualquier otro país hubiera provocado su salida, pero aquí en México, no ha tenido consecuencias.

La crisis económica, una de las peores que estamos sufriendo, y sin embargo no pasa nada, y lo más increíble, el nivel de aceptación de la gente ante su gobierno, aunque ha bajado, aún es considerable. ¿Seremos tontos? o ¿ Somos masoquistas? Mientras los ciudadanos no seamos conscientes del derecho que tenemos como mandantes al pagar sus salarios con nuestros impuestos, nos informemos, participemos organizados exigiendo buenos resultados, los gobiernos seguirán haciendo lo que les dé la gana, hasta acabar con México.

Porque somos nosotros, no el gobierno, los responsables de dejar un mejor país a las futuras generaciones. ¡Mujer mexicana forja tu Patria! * La autora es consejera familiar