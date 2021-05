Voto útil… ¿Lupita Jones o Jorge Hank Rhon?

Hace unos días, el dirigente del PAN en Baja California, Enrique ‘Kiki’ Méndez, hizo un llamado al candidato del PES a la gubernatura, ex alcalde de Tijuana, empresario casinero, xoloitzcuintle mayor, Jorge Hank Rhon, pidiéndole que apoye a la candidata de su partido, la ex Miss Universo, siempre bonita, nunca inbonita, Lupita Jones.

“El verdadero voto útil para sacar a Morena se logra votando por Lupita Jones”, fueron las palabras por parte del dirigente estatal del partido blanquiazul.

El voto útil se define como la manera de votar en la cual no elegimos a nuestro candidato favorito, sino a la persona que tiene mayores posibilidades de derrotar al candidato que definitivamente no queremos que gane.

En la elección 2021 en Baja California, el voto útil consistiría en elegir a aquel candidato, o candidata, que tenga mayores posibilidades de derrotar al partido político en el poder, es decir, Morena.

Para saber quién representa el voto útil, primero tendríamos que preguntarnos: ¿Quién va en segundo lugar? ¿Quién tiene posibilidades reales de derrotar a Morena? ¿Lupita Jones o Jorge Hank Rhon? Contrario a lo que algunos podrían pensar, no es una pregunta fácil de responder.

Por un lado, claramente Jorge Hank Rhon es mejor candidato. El hecho de ser un personaje polémico, interesante y complejo lo coloca como un buen contendiente. Sin embargo, no tiene partido político. El PES es un desastre que cambia de candidatos en las alcaldías cada tres doritos, y, por ende, no harán sino afectar la votación de su candidato a gobernador.

Por otro lado, Lupita Jones ha sido una muy mala candidata. Su falta de experiencia política ha sido evidente a lo largo de toda la contienda. Sin embargo, ella sí tiene partido político. El PAN, y sus candidatos a las alcaldías de Mexicali y Tijuana, pueden sumarle votos.

¿Quién va en segundo lugar? ¿Quién puede derrotar a Morena? No queda muy claro. Lo que sí queda claro es que ellos mismos están aceptando que Morena va en primer lugar. Es decir, si Enrique ‘Kiki’ Méndez habla de “voto útil”, automáticamente está aceptando que Marina del Pilar va en primer lugar, lo cual no parece una estrategia muy inteligente.

Lo cierto es que el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, y la candidata del PAN, Lupita Jones, se están quitando votos entre ellos. En lugar de realmente estar construyendo un voto útil en contra de Morena, lo que están haciendo es pelearse por el segundo lugar y dejarle el camino libre al partido de AMLO.

Lo anterior se dijo desde un principio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si la oposición divide los votos… ¿Cómo pretenden derrotar al partido en el poder? O son muy idiotas (que no lo descarto). O lo hicieron apropósito.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.