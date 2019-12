¿Votaron por esto?

A un año de la toma de posesión de López Obrador, quien prometió gobernar completamente diferente, erradicar la impunidad y corrupción, en la economía, un crecimiento del 6%, acabar con la inseguridad, secuestros, asaltos, violencia, tan solo con el ejemplo de su “honestidad valiente”, nos estamos dando cuenta de que los hechos dicen lo contrario, que lejos de cumplir, ha dado prioridad a imponer temas ideológicos en perjuicio de los mexicanos.

Sabemos que desde hace varios sexenios, se había estado promoviendo e impulsando la ideología de género; sin embargo, nunca habíamos visto que la única función de un Secretario de Gobernación, fuera imponerla en todas las leyes y en todos los niveles. Olga Sánchez no trabaja para disminuir la violencia, la inseguridad, no trabaja para mejorar las condiciones de gobernabilidad, para que los ciudadanos podamos trabajar y salir adelante. Su única ocupación es la promoción del aborto, la legalización de las drogas, los vientres de alquiler e implementar la ideología de género como política estatal.

1.- Se promueve la “Ley Trans” para que los niños puedan cambiar de sexo sin consentimiento de sus padres en la CDMX. ( Temístocles Villanueva de Morena)

2.- Se promueve que las personas puedan cambiar de sexo en trámite administrativo, en varios estados de la República, según su autopercepción.

3.- Tanto en el Senado como en los estados, se busca, implementar cárcel a padres de familia que quieran acudir a terapia para sus hijos en temas de sexualidad. (Recientemente Jalisco). Igual para terapeutas y asesores espirituales. Además prohibir las terapias de reintegración aún a quienquiera intentarlo. Terapias que no son tortura, sino trabajo serio de psicoterapeutas y psicólogos profesionales.

4.- Aborto hasta las 12 semanas en Oaxaca (Reforma inconstitucional)

5.- Aborto en Hidalgo (Hasta las 24 semanas en casos de violación)

6.- Aborto en San Luis Potosí, (Próxima votación en el pleno propuesta de Morena.

7.- Cambiar la naturaleza jurídica del matrimonio en 19 estados. (Ya lo han logrado en varios de ellos)

8.- La deformación del lenguaje en la Ley Federal del Trabajo: Senador Batres, Morena

9.- Morena busca eliminar la objeción de conciencia de los médicos para forzarlos a efectuar abortos en la Ley General de Salud.

10.- MC y Morena buscan disminuir la patria potestad de los padres para adoctrinar a los niños con “educación sexual” obligatoria.

11.- Legalizar la marihuana en todo el país.

12.- Despenalizar el contagio de SIDA y ETS, (Temístocles Villanueva, Morena CDMX.) Es decir si alguien sabe que está enfermo y no lo dice, no será delito, aunque contagie a propósito a otros.

13- Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos, refrendó en la Cumbre de Naiobi sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 25, su compromiso para establecer políticas abortivas en nuestro país.

Si López Obrador no está cumpliendo lo prometido y se ha dedicado a imponer lo ideológico, pensemos, ¿Para quién trabaja? ¿Qué más nos espera? ¿Usted, votó por estas barbaridades?

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!





* La autora es consejera familiar.