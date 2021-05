“Somos lo que Hacemos”.

Es absolutamente irresponsable que haya una mayoría de ciudadanos que ni siquiera están dispuestos a participar emitiendo su voto; nuestra apatía es tan grande como lo es nuestra capacidad de quejarnos, somos buenos para el lloriqueo comunitario pero malos para ejercer nuestras obligaciones; obvio así no se puede construir ni gobiernos ni sociedad a la altura de nuestros retos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Moralmente es inconcebible que los que hemos tenido la fortuna de encontrar sustento, a través de nuestro trabajo, del trabajo de los que nos antecedieron o producto de cualquier otra circunstancia pero que hemos tenido oportunidades de desarrollo por encima de la inmensa mayoría claudiquemos a nuestro compromiso de seguir creando más y mejores oportunidades para todos, nuestro país requiere de partidos y de políticos de envergadura que decidan de una buena vez construir el México que le debemos a las generaciones por venir, pero es imperativo darnos cuenta de que eso sólo será posible si nosotros, los simples ciudadanos nos convertimos en verdaderos patrones que supervisen, vigilen, propongan, participen, señalen, castiguen y premien a los gobernantes en turno, rompamos pues el circulo vicioso e idiota que les permite a ellos hacer lo que les venga en gana y a nosotros sólo quejarnos per saecula saeculorum.

Vota por tu familia, vota por ti, vota por tu seguridad, vota por tus hijos, vota por un mejor presente, vota por la construcción de un mejor futuro, vota por un medio ambiente más limpio, vota por una sociedad más justa, vota por mejores policías, vota por servidores públicos comprometidos, vota porque nuestros jóvenes tengan más oportunidades a través de gobiernos que logren más y mejores empleos, vota por un gobierno promotor, vota por un gobierno que privilegie mejores servicios y menos burocracia, vota por más y mejor infraestructura, vota por un una ciudad más incluyente, vota por una ciudad más segura y ordenada, vota por mejores maestros que evalúen su desempeño, vota porque todos nuestros gobernantes tengan que hacer público su 3 de 3, vota por mejores servicios de salud, vota por la transparencia gubernamental, vota por un mejor transporte, vota por mejores calles, vota por mejores espacios para nuestros hijos, vota por un gobierno que propicie la participación ciudadana, vota por un gobierno más participativo, vota por un gobierno responsable, vota por un gobierno abierto, vota por que nuestro voto poco contaba hasta hace tiempo, vota para poder exigir, vota por mejores diputados y mejores leyes para nuestro país, vota por lo que tu creas, vota por tus principios, vota por el partido que tu decidas, vota con dignidad, vota con respeto, vota con compromiso, vota a conciencia.

Hazte una pregunta específica, ¿Le confiarías tu familia, le confiarías a tus hijas a quien hoy nos demanda su confianza?, no votes por el que en los hechos no puede sostener sus dichos, vota por tu presente y por un mejor futuro, por el de tus hijos y tu familia, por tu ciudad, por nuestro estado y por nuestro país; vota porque sólo así seremos el principio de la solución dejando con ello de ser parte del problema. Personalmente creo que es tiempo de votar por los ciudadanos, no por los políticos de siempre, ¡Al diablo los que en cada elección se acuerdan de nosotros! No nos equivoquemos de nuevo.

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali.