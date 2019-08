‘Vive, vive, vive’

Nunca le había dado la importancia que realmente merece el cuidar tu cuerpo, hasta que perdí a mi madre por el cáncer. No tengo la seguridad que un mal hábito de su parte haya sido el causante de su enfermedad, ya que era una persona cuidadosa de su salud, pero definitivamente su partida fue un parte aguas en mi vida para revalorar mi cuerpo y mi existencia en este mundo.

Empecé con cambios pequeños, que le dieron un sentido diferente a mi vida. Por las mañanas inicié con rutinas leves de ejercicios, que me mantenían con más energía durante el día. También empecé a ir a los mercados de comida orgánica y comprar los productos más naturales. Me sumergí en mi pequeña cocina y me volví cocinera de tiempo completo (desayuno, comida y cena). Para mi sorpresa, descubrí lo terrible que es comer en restaurantes, sin dejar pasar lo costoso. Cuando pago por una comida, no puedo dejar de hacer cuentas en mi cabeza sobre el precio real del platillo y si vale la pena gastar por algo que lo puedo cocinar más saludable y más delicioso.

Luego, inicié con el senderismo, lo que me abrió un nuevo panorama al conectarme con la naturaleza, pero sobre todo a alimentar mi espíritu y comprobar que puedo lograr mis metas. Cada que llego a la cima de la montaña, es una conquista para mi espíritu. En ese sitio lleno de paz, donde silba el viento más ligero, aprendí a calmar mis demonios, y a disfrutar de este mundo, el que ignoramos al sumergirnos en el ajetreo cotidiano de la vida.

Y como si fuera magia se me reveló un secreto, se trata solo de vivir, no de aparentar, competir y acumular más riquezas, sino en hacer lo que te gusta en la vida. Ahora voy a mi ritmo, no soy rica, pero soy feliz.

Siempre recuerdo un artículo que leí hace años sobre una encuesta que se realizó a enfermos terminales, donde se les preguntaba lo que les gustaría cambiar en el ocaso de su vida. Todos coincidieron que desearían haber vivido más y haber trabajado menos. Bueno, mi madre me enseñó esa lección cuando me tocó el corazón con su partida.

También he descubierto el valor de los alimentos, créanme en verdad es divertido saber lo que entra a tu cuerpo y en qué te beneficia. Aprendí de proteínas y carbohidratos, y me fascina hacer cuentas mentales sobre la fruta, las carnes y verduras que consumo diario.

El azúcar no existe más en mi vida, me aterra lo devastador que es para tu salud, alguna vez, de forma lejana, disfruto una nieve de chocolate. Solo es un lujo lejano.

Luego decidí hacer rutinas de ejercicio que demandaban más a mi cuerpo y a mi resistencia como persona. El boot camp, que es algo parecido al entrenamiento militar, es mi tabla de salvación. Con el ejercicio extremo la depresión se esfuma. Esas tardes de nostalgia recordando a mi madre, o cuando las hormonas te juegan una mala pasada, desaparecen con una hora de ejercicio. Además, el gimnasio me ha regalado nuevos amigos, maravillosos entrenadores y horas largas de conversaciones acompañadas de café recién hecho.

Debo aclarar que estos cambios no se dieron de la noche a la mañana, los inicié de forma paulatina hace más de dos años, y han ido evolucionando, como ha ido evolucionando mi espíritu.

Estoy consciente que igual puedo morir de un cáncer como mi madre, pero si ese no es mi destino, puedo hacer de mi vida en este mundo un camino más placentero, alejado de enfermedades crónicas y degenerativas.

Son tres cosas las que cambiaron mi vida: La partida de mi madre, el cambio de alimentación y el ejercicio. La primera de ellas me hizo entender que hasta dentro de la tragedia, puedes sacar lo mejor de ti mismo. Las otras dos me enseñaron a valorar mi cuerpo y mi presencia en este plano. Igual existe Dios en mi vida, pero le delego responsabilidades asumiendo estos buenos hábitos.

Estas tres cosas me siguen dando lecciones día a día y me susurran suavemente al oído: “Vive, vive, vive”.







*La autora es Corresponsal de la Agencia Internacional de Noticas Efe.