Virulenta competitividad

No es tan fácil opinar sobre dos temas al mismo tiempo y más difícil se hace si uno es por algo totalmente invisible al ojo humano y, el otro, se relaciona por la unión de la con la política y la economía. Se trata del invisible per mortífero covid-19, su pandemia y el confinamiento al qué nos arrastró, mientras que lo segundo es con relación a la competitividad.

La reapertura o desescalada como se dice en España se recomienda sea paulatina y así lo hemos entendido en México y en Baja California. Mencionaba que los colores de rojo a verde, pasando por naranja y amarillo serían indicadores para retomar actividades. Al pasado miércoles ya 16 estados habían cambiado a naranja, es decir, nivel alto de riesgo; nosotros por lo pronto continuamos en rojo lo que indica máximo nivel de riesgo y eso asociado a tendencia alta de contagiados y hospitalizados. Particularmente para nuestro estado, el reporte del subsecretario de salud nos dice que Tijuana va en declive, pero lamentablemente aquí en Mexicali va en ascenso.

Tenemos por lo mismo que reforzar los esfuerzos de sana convivencia y moderada movilidad, de aplicar los protocolos de sanidad y seguridad personal. Si no apoyamos a la autoridad y en nosotros no nos cuidamos, vamos a tardar más en retomar algunas actividades y recuperar nuestra convivencia familiar, social, comunitaria y laboral.

Para el tema de la competitívidad, hay que analizar no sólo el impacto de esa pandemia; también tenemos que ver el bosque completo, los elementos que hay detrás de ella. Esto lo comento

porque recién se han dado a conocer indicadores de cómo está México, de que ha hecho bien o mal en los últimos meses; también se ha presentado la competitividad de los estados nuestro país, esto por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Comienzo por este último que presentó el miércoles su ICE índice de Competitividad Estatal 2020. De total de entidades, Baja California no obtiene ninguna buena calificación, es más,

no está dentro de los primeros dieciséis y lo colocan en el grupo de entidades en las que se podrían enfrentar dificultades para superar la pandemia pero, también, entre los que no se han preparado ni actuado en la preparación y adaptación a los retos presentados por la crisis economía y de saluda

El ICE revisa y mide la información y buenas prácticas por medio de diez subíndices sobre derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobierno, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales e innovación. De todos todos ellos sólo se otorgo un buen resultado a nuestro estado, de noventa y siete indicadores que conforman los diez subíndices. Por si les interesa saber, en el top están la Ciudad de México y Querétaro,seguidos de Chihuahua,Colima y la lejana Yucatán. Esto me ha llamado la atención (y espero que también lo haga para los lectores y autoridades bajacalifornianas) porque nuestro futuro en el corto plazo está en juego si la competitividad, como dice el IMCO es la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión.

Pero como dijera un popular conductor de programa de televisión, aún hay más. Las empresas y quienes las dirigimos tendremos que entender otras señales para adaptamos al cambio generado por la doble crisis. Fortune (500 list) hizo una encuesta entre CEOs que señalan que hasta el 2022 encontrarán un nivel económico y de negocios como el previo al Covid-19, esto lo estima el 52.4% de los encuestados; el 90% piensa que los trabajadores regresarán en su totalidad al lugar de trabajo, aunque un 26% también indica que nunca lo harán aún después del año 2021. Comparando enero del 2020 y lo esperado para el mismo mes pero del 2021, el 53.6% de los CEOS estima que tendrán menos empleados pero, tecnológicamente hablando, el 75% piensa que se acelerará la transformación tecnológica en los centros de trabajo.

No perdamos de vista, estimados lectores, los semáforos para activar la nueva convivencia y la economía, pero tampoco tiremos por la borda las calificaciones del IMCO y lo que opinan los CEÓS de Fortune; la combinación de todo eso irá haciendo el cambio en el mundo, en México, en Baja California y en por supuesto en Mexicali porque tenemos importantes empresas trasnacionales, con altos volúmenes de colaboradores y con avanzados procesos tecnológicos.