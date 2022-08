¡Vienen por tus hijos!

El pasado 4 de Noviembre la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó la Ley de protección a las Infancias Trans propuesta por la diputada Paula Soto, de Morena con éste objetivo: “Para que se brinden medios y acompañamiento a las personas que soliciten una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. ¿En qué consiste? En preguntar a niños y niñas el sexo al que desean pertenecer y expedirles documentos oficiales de identidad, según lo que ellos elijan. Esta ley contempla mecanismos para asegurarse que, ellos puedan ejercer su derecho a elegir su sexo. Los padres del menor, no podrán impedirlo, tan es así, que ni siquiera es necesario que sea uno de los padres o un familiar quien acompañe al niño para este procedimiento.

A esta aberración le llaman “Libre desarrollo de la personalidad” impulsada desde los congresos como “nuevo derecho humano”, implícita en la ideología de género que afirma que el sexo es una elección que cada persona debe decidir, al margen de su biología querer ser hombre o mujer. Esto inició hace algunos años, únicamente con los adultos, como exigencia de los grupos LGBT, haciéndonos creer que no nos afectaba, que no nos metiéramos, que no fuéramos retrógradas, que dejáramos vivir a los demás como cada uno decidiera. Con el tiempo sus pedidos de respeto y tolerancia, se convirtieron en reclamos de privilegios: Tienes prohibido pensar diferente, pues de lo contrario, eres homofóbico, discriminador, anti- derechos, entre otros tantos adjetivos.

Pues ahora que sus privilegios son enormes, van por los niños. ¿Cómo? Harán en las escuelas públicas, programas y con la excusa de introducir respeto entre los menores, los pondrán a cuestionarse su identidad sexual. Tú, como padre de familia no podrás oponerte, pues toda la maquinaria legal que se ha implementado durante los dos últimos años, está diseñada para arrebatarte la patria potestad de tus hijos. ¿Crees que exagero? Veamos lo que dijo el diputado Eduardo Santillán también de Morena en el pleno: “El ejercicio de la patria potestad, no implica la imposición de valores de ningún tipo, incluso religiosos o políticos. Un padre o una madre, no tiene el derecho de imponer a ningún menor, ningún tipo de preferencia o de identidad sexual.” Para ellos, cualquier tipo de dirección moral hacia los hijos, es una intromisión que no van a tolerar. Tus hijos ahora, pertenecen al estado y recibirán la formación moral, ética y sexual que el gobierno decida. ¡Qué tal!

Desgraciadamente los padres que se opongan pagarán un costo muy alto, por la Reforma Constitucional que el Congreso de la Unión aprobó, hace apenas cuatro meses: “El juez, ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas. -hasta aquí va bien- así como, ¡ojo! cuando se trate de delitos graves que determinen ir en contra de la Ley del libre desarrollo de la personalidad, que ya expliqué en qué consiste.

Solo nos queda como padres, informarnos, organizarnos y unidos, defender con todo, lo más sagrado que Dios ha puesto en nuestras manos: Nuestros amados hijos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es consejera familiar.