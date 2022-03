Vergüenza mundial

Ante el asesinato de 58 periodistas en lo que va de éste sexenio, amenazas, despidos y calumnias al gremio, un grupo de periodistas de varios estados de la República Mexicana, se presentaron ante el Parlamento Europeo, para denunciar y pedir apoyo a los Eurodiputados, por la violencia y el asedio en el que se encuentra el periodismo mexicano con este gobierno de López Obrador, pidiendo ejercer presión con el gobierno mexicano para su seguridad, y pueda haber justicia y respeto a la libertad de expresión.

Por esta razón, el jueves pasado el Parlamento Europeo condenó en el pleno, el acoso y el asesinato de periodistas y de defensores de los derechos humanos en México, e instó a que estos crímenes que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de este año, se investiguen de manera rápida, imparcial e independiente. Declararon también a México como el país más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra.

Esto bastó para que López en un tono nada diplomático, les enviara una carta, no solo impropia del presidente de un país, sino hasta grosera, llamando a los diputados borregos e hipócritas. Este escrito echo con el estómago fue tan burdo, que hasta la diputada incondicional de Morena Carmen Patricia Armendáriz publicó un twit diciendo: “Por favor, SRE, salga a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de López Obrador!”, Por supuesto al rato tuvo Verguenza mundial que desdecirse publicando servilmente: “Mi solidaridad con la respuesta de López Obrador que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques a mexicanos usando órganos extranjeros de presión” ¿No qué no?

La pregunta es: ¿Dónde está la gente preparada de su gobierno? Además, al escribir él esta carta, como lo aseguró, le falta al respeto, como si estuviera pintado, al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y demuestra una vez más su mentalidad: López piensa que México no somos los mexicanos, México es él, toda gira al derredor de él; tiene un gabinete, pero de monigotes a quienes les paga para ser floreros, porque todas las decisiones las toma él. Por eso, cualquier problema que surge, o decisión que toma, no puede ver lo que afecta a los mexicanos, ¿Por qué? Porque este gobierno solo es él, nadie más cuenta, no tiene equipo, y entre la gente cercana, nadie se atreve a contradecirlo.

Por lo mismo, rehúye cualquier responsabilidad con pretextos, culpando a alguien más. Es un hombre desubicado, resentido social, atrapado en el pasado, un real y verdadero peligro para México.

Este hecho tan lamentable, vergüenza mundial para nuestro país, nos demuestra una vez más que es el momento de ponernos las pilas los ciudadanos, para mandarlo con nuestro voto de regreso a su rancho revocándole su mandato. México es mucha pieza para este presidente inepto, corrupto y traidor, de quienes confiaron en su palabra.

Dejarlo tres años más, es un tremendo error, algo completamente sin sentido, sin lógica y de nulo amor a la libertad y democracia que anhelamos conservar y acrecentar en nuestro amado país. ¡Votemos el 10 de abril para botarlo! ¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.