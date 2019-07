Verano emprendedor juvenil

El verano es un tiempo excelente para desarrollar con los hijos proyectos diferentes, innovadores, inspiraciones y por qué no cumplir una buena parte de los sueños, aquí el tema sería indagar si tus hijos tienen sueños que puedan ser proyectados en metas y después en rutas de acción, si no los tienen después de preguntarles (nunca hay que suponer) entonces deben iniciar por esta parte, y si la respuesta fue que si hay sueños entonces hay una muy buena razón para explicar que la mayoría de los sueños lleva consigo un presupuesto o sea van a necesitar dinero para alcanzar ese sueño o meta y el verano permite cumplir con el requisito inicial para cualquier proyecto “tiempo libre” Aprovecho el tema para comentar que una de las preocupaciones más grandes de los padres de familia es formar hijos trabajadores, independientes económicamente, con deseos de crecimiento y que formen un patrimonio personal (de boca de mis clientes y amistades) y por una parte vemos un perfil de jóvenes con muchas carencias económicas y limitaciones que tan solo el hecho de pensar en el éxito los hace temblar. Por otra parte vemos el perfil de jóvenes creciendo en un nivel de vida con grandes comodidades donde prácticamente sus deseos son realidad y no han pasado por una vida de limitaciones como el primer escenario. La mala es que ninguno de los dos escenarios garantiza que el tiempo ayude a construir el escenario ideal deseado por sus padres, la buena es que brindando educación financiera los jóvenes de ambos escenarios tomaran conciencia en la administración del dinero y de como salir fuera de su zona de confort para conseguir ese excedente de dinero indispensable para alcanzar sus metas de la vida. O sea el secreto para que nuestros jóvenes utilicen el dinero para asuntos importantes y para la construcción de su patrimonio y sustentabilidad se le llama Educación Financiera y de Negocios.

Dicho esto aquí te comparto algunas ideas para esos jóvenes soñadores:

1. Venta de garage

2. Carrito móvil de nieves y paletas.

3. Asesorías de su materia favorita

4. Clases de idiomas

5. Entrenamiento a mascotas

Permitir a los jóvenes que vivan experiencias con el dinero formará en ellos un criterio real sobre el emprendimiento, la maduración de los fracasos y éxitos iniciara a su corta edad, además de las habilidades administrativas, contables, en ventas e innovación estarán despertando algunos puntos vocacionales de suma importancia para ellos. Sigan educándose y crezcan con su Dinero!

* La autora es coach financiero