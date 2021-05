Vendo a pesar de todo

Y si, me he encontrado empresas con un desastre organizacional, donde el clima laboral apesta, no tienen asegurados sus canales de comunicación ¡menos el digital!, tienen “radio pasillo” instalado (chisme va y viene), o como yo le digo “tienen el combo activado”, todo mal, pero venden.

Si, así como lo lee: venden. Y entonces esta situación vuelve loco a cualquier consultor, ahí andamos por la vida repartiendo “es que si no tienes asegurado el capital humano (...)”, “ es que si no tienes ERP integrado con (...)”, “ pero es que el sitio web (...)” y te ven con una cara de “¿cómo para qué? si de todas maneras vendo”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es cuestión de tiempo.

Y no es que yo les desee mal ¡no! al contrario, pero con una arrogancia y un ego inamovible, es una crónica de un desastre anunciado. Pero mire, vamos a ponerlo desde el lado propositivo (porque ya les aventé con todo). Si aún con todas esas áreas de oportunidad el negocio “sigue dando”, imagínese lo que pasaría si asegurara todas estas áreas ¿ehh? ¿que tal?

No viva en un falso positivo por favor, es como si le dijeran “ si fuma se va a morir” y Usted alega que sus pulmones están limpios y que jamás nunca le ha dolido nada, ojalá y no le pase nada pero las probabilidades le juegan muy muy en contra; lo mismo les pasa a las empresas, con esa necedad de seguir con un comportamiento auto destructivo.

Si usted que me está leyendo ya se puso el saco, le tengo aquí algunos baby steps para que empiece a detener esta caída, porque aunque Usted no lo crea, ¡está cayendo! y ¿sabe cuando se va a dar cuenta? -el golpe avisa-.

1.- ERP, implemente una solución integral, porque lo mas probable es que esté manejando la empresa con un Frankestein, un software que medio sirve integrado con uno de contabilidad que ahí mas o menos la llevamos. No, necesita integrar todos sus procesos y procedimientos incluyendo el CRM ¿le han contado historias terroríficas sobre implementación?, bueno entonces contrate consultoría para hacerlo lo mas ordenadamente posible. No es negociable, necesita herramientas porque la competencia se lo va a comer y ni cuenta se va a dar.

2.- Capital humano, tiene que capacitarlo, tiene que hacer una estrategia de endomarketing, tiene que asegurarlo. Si tiene problemas de alta rotación, no, no es porque son flojos o porque les ofrecen mejor paga en otra parte, es porque Usted no tiene las condiciones adecuadas para que ese colaborador tenga amor por su trabajo. Lo siento, pero así es.

3.- Deje los pretextos y asegure su comunicación digital, esto quiere decir: sitio web, en Wordpress por favor, a menos que necesite e-commerce, entonces tenemos que revisar que plataforma es la adecuada. Si no está en internet, Usted no existe, esto también es no negociable. Y una vez que se decida, tiene que cumplir con una excelente optimización y después hacer una estrategia SEO. Así es la cosa.

Ni hablar de comunicación interna, de planeación y estrategias, porque tengo espacio limitado, pero lo que yo quiero dejar muy claro y que se que Usted me lo agradecerá es: lo felicito, que bueno que esté vendiendo a pesar de todo, pero está apostando muy alto ¿para que se arriesga?, no quiero que después diga “por qué no lo hice antes”, generalmente cuando se bajan del ladrillo es demasiado tarde. Búsqueme en mis redes, platiquemos.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.