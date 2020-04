¿Vas a votar por Morena en 2021?

Cuando estaba pequeño me gustaba mucho jugar fútbol. Era delantero en el equipo de la escuela. Entrenábamos tres veces a la semana por las tardes. Y teníamos partido todos los sábados por la mañana. Lo que más me gustaba eran los partidos. Toleraba los entrenamientos pensando en el juego del próximo sábado.

A veces, el equipo rival no llegaba a la cita. Los esperábamos 30 minutos después de la hora pactada. Y luego el árbitro daba por terminado el partido. Ganábamos por default. Odiaba ganar por default. No me causaba ninguna satisfacción ganar el partido sin siquiera haber jugado. Lo que yo quería era competir y divertirme.

A lo largo de los últimos meses, el partido político de Morena ha sido sumamente criticado en Baja California. El cambio que tanto prometieron, después de terribles gobiernos panistas en la entidad, parece haber sido otra falsa promesa de campaña.

En primer lugar, el gobernador Jaime Bonilla ha dejado mucho que desear. Mas que enfocarse en cómo gobernar bien, el mandatario estatal ha estado enfocado en cómo lograr violentar la ley y durar cinco años en el cargo.

Asimismo, el gobernador morenista tuvo su primer escándalo de corrupción durante su primer mes al frente del estado. Muchos dijeron la polémica de los ‘moches’ mostraba cómo nada había cambiado. Hace unos días, y en medio de la pandemia, la fiscalía le dio carpetazo a este asunto.

De igual forma, Bonilla Valdez ha dedicado los primeros meses de su gobierno a buscar cómo crear y aumentar impuestos. Algo radicalmente distinto a lo que pregona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a la crisis a raíz del Covid-19, el gobernador ha mostrado dos caras completamente distintas. A veces, Jaime Bonilla muestra seriedad y profesionalismo en el combate de la pandemia. A veces, el mandatario estatal minimiza la situación y ofrece información incorrecta.

En segundo lugar, los diputados del congreso de Baja California parecen estar empeñados en superar el mal trabajo de la anterior legislatura.

En el pasado, mucho se criticó que los diputados únicamente eran empleados del gobernador en turno. Los diputados panistas eran lacayos, por ejemplo, de ‘Kiko’ Vega. Pues las cosas no han cambiado en lo absoluto. Actualmente, los legisladores de Morena están, no para representar a los ciudadanos, sino para cumplir las órdenes de Jaime Bonilla.

A pesar de todo. Lo cierto es que no existe algo llamado oposición política. En primera, porque lo más cercano a oposición son los panistas. Los cuales gobernaron terriblemente mal hace apenas cinco segundos y gozan de cero credibilidad. En segunda, porque lamentablemente no han surgido mayores liderazgos políticos independientes.

A pesar de los pesares, lo más viable en este momento es que Morena vuelva a ganar en las elecciones de 2021. ¿Por qué? Porque no van a tener rival. Y créanme, a los morenistas no les va a molestar no competir, ellos lo que quieren es ganar…aunque sea por default.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.